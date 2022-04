Onze aînés volés par un ancien employé de Conexus Credit Union

À 63 ans, un ancien employé de Conexus Credit Union est accusé de vols et de fraude, faisant onze victimes, de 2013 à 2019.

Après une enquête de 16 mois menée par la Gendarmerie royale du Canada GRC de Saskatoon, le suspect originaire de Wakaw est accusé de fraude de plus de 5000 $ et de vol de plus de 5000 $.

Une victime présumée a dénoncé le malfaiteur à la GRC de Wakaw en décembre 2020, affirmant que de l’argent a été volé de son compte bancaire.

La GRC de Saskatoon s’est ensuite emparée de l’enquête, qui s’est avérée plus complexe que la seule dénonciation de Wakaw.

« Malheureusement, certaines victimes sont décédées avant le premier rapport soumis à la police. » — Une citation de Greg Smith, agent responsable intérimaire de la section des enquêtes générales au sein de la GRC de la Saskatchewan

La plupart des onze victimes sont des aînés que nous avons pu identifier pendant notre enquête , explique le sergent Greg Smith, agent responsable intérimaire de la section des enquêtes générales au sein de la GRC de la Saskatchewan.

Dans un communiqué publié jeudi, la coopérative de crédit tente de rassurer ses membres en affirmant qu’il s’agit d’un incident isolé n'impliquant qu’un seul ancien employé.

L’accusé devra comparaître en justice le 14 juin 2022.