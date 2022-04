Une chasse aux œufs à Sept-Îles attire des centaines de participants

Durant le week-end de Pâques, des centaines d'enfants et d'accompagnateurs sont attendus au parc Aylmer-Whittom à Sept-Îles, pour prendre part à une chasse aux œufs organisée par l’organisme Cré-Art-ifs.

L'activité a été nommée « le Sentier des merveilles ».

Vendredi soir, c’était 260 enfants qui étaient inscrits. Si on considère que chaque enfant vient avec un à trois accompagnateurs, on s’attend à avoir 400 à 600 personnes ici au courant du week-end , explique Shanna Maltais, directrice générale de Cré-Art-ifs et organisatrice de l'événement.

Shanna Maltais, directrice générale de Cré-Art-ifs et organisatrice de la chasse aux œufs. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Tout comme plusieurs autres jeunes participantes à l’activité, Charlotte Caron a récolté plusieurs chocolats et jouets. Elle s’est aussi prise en photo avec Filou le lapin et d’autres personnages féériques.

Je vais aller manger mes chocolats de Pâques , s'est réjouie Charlotte après l'activité.

Charlotte Caron se prend en photo avec des bénévoles déguisées en princesses. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Cette chasse aux cocos pourrait être reconduite l’année prochaine, estime Shanna Maltais.

C’est sûr qu’on va attendre de voir comment le public a réagi à l'événement. Mais, à voir la participation et l’intérêt qui a été porté, je crois que ça pourrait être reconduit pour d’autres éditions , dit-elle.

« [Cette activité] motive les familles à ne pas nécessairement partir en vacances à Pâques et à rester dans la région pour faire des activités avec les enfants. » — Une citation de Shanna Maltais, directrice générale de Cré-Art-ifs et organisatrice de la chasse aux œufs

À Pâques, il n’y a pas d’animation dans le coin [de Sept-Îles] et c’est une mission que je m’étais donnée d’animer un peu la ville pour que les gens qui viennent en visite, chez leurs familles, puissent avoir quelque chose à faire ici , indique Mme Maltais.

Jean-Michel Synnott, un parent accompagnateur de deux enfants, est du même avis que l’organisatrice de l’activité.

À Sept-Îles, des activités comme celle-là, c’est quelque chose qu’il nous faut pour les enfants et les familles. Il faut y aller pour démontrer qu’on aime ça et qu’on veut plus d'événements dans le futur , affirme M. Synnott.

Jean-Michel Synnott, un parent accompagnateur de deux enfants, lors de la chasse aux cocos au parc Aylmer-Whittom. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Après avoir trouvé les cocos cachés sur le terrain du parc Aylmer-Whittom, les participants sont conviés aux maisonnettes, dont l'état s'est dégradé au fil des ans.

La Ville de Sept-Îles compte démolir des maisonnettes dans le cadre de son projet de revitalisation du parc Aylmer-Whittom, qui doit remplacer dès août 2022 l’aménagement actuel, que la Municipalité juge hors-norme et désuet.

Les maisonnettes particulières du parc Aylmer-Whittom. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le Sentier des merveilles est aussi une occasion de mettre en valeur une dernière fois les maisonnettes du parc Aylmer-Whittom. [...] C’est un bel au revoir qu’on fait aux maisonnettes qui sont gravées dans l’esprit des jeunes d’ici , ajoute Shanna Maltais.

Selon l’un des bénévoles présents sur place samedi, Adrien Boulianne, l’organisme Cré-Art-ifs a reçu l’aide d’une quinzaine de personnes pour veiller à la sécurité et au bon déroulement de la chasse aux œufs.

Les sentiers animés sont ouverts au public, mais seules les personnes qui se sont inscrites à l’avance qui peuvent participer à la chasse aux cocos.

L’événement a débuté samedi et doit se conclure ce dimanche.