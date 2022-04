Optimisme en vue de la prochaine saison touristique à Ottawa et en Outaouais

Ce n’est pas un secret que l’industrie touristique a grandement souffert pendant les deux ans de la pandémie , explique d’entrée de jeu la vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottawa, Catherine Callary.

Selon une analyse de Tourisme Ottawa, l’industrie touristique aura perdu, depuis le début de la pandémie jusqu’à la fin de 2022, environ trois milliards de dollars en dépenses de visiteurs, et près de 25 % de la main-d’œuvre.

Avant la pandémie, Mme Callary note que le tourisme rapportait 2,2 milliards de dollars à l’économie ottavienne en dépenses de visiteurs.

Catherine Callary, vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada

Bien que confiante, cette dernière dit faire preuve d’un optimisme mesuré, en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Beaucoup de gens [qui] ont été auparavant dans l’industrie touristique, qui ont perdu leur emploi ou [qui] entrent dans l’industrie […] ont besoin d’une confiance à leur arrivée , mentionne-t-elle en faisant référence aux nombreuses fermetures et restrictions causées par la pandémie.

Afin d’aider les entreprises à trouver chaussure à leur pied, Tourisme Ottawa a mis sur pied un tableau en ligne qui affiche les différentes offres d’emploi dans l’industrie touristique.

Ce tableau-là a jusqu’à 70 emplois couramment publiés sur le tableau, et ça continue à croître au fur et à mesure que les employeurs affichent leur poste , souligne Mme Callary. Nous avons le 4 mai un salon de carrière […] qui offrira aux curieux dans l’industrie touristique [la possibilité] d’aller parler avec les employeurs pour que les employeurs et les chercheurs d’emploi trouvent leur match.

Les gens sont au rendez-vous

De son côté, Tourisme Outaouais affirme, après la tenue de quelques événements, que la population est au rendez-vous.

Ça se réserve plus rapidement qu’on pensait , lance Julie Kinnear, la présidente-directrice générale. Je pense que les visiteurs vont être au rendez-vous.

Julie Kinnear croit aussi que les employés seront de la partie, alors que les entreprises sont en mode recrutement. C’est sûr qu’avec la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre, il y a plus de travail à faire , admet-elle cependant.

Julie Kinnear, PDG de Tourisme Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Tout le monde essaie d’aller chercher des employés. Pour nous, c’est vraiment d’inciter les gens , mentionne-t-elle. Le tourisme, c’est tellement une belle industrie. C’est une belle première expérience de travail pour des étudiants. C’est une belle expérience de travail pour des retraités ou à temps plein pour ceux qui veulent rester pour l’année.

Tout comme ses voisins au sud, à Ottawa, Tourisme Outaouais invite les personnes intéressées à travailler dans le domaine du tourisme à visiter le site web Mon emploi en tourisme.

« Je pense que le tourisme, on vend du bonheur, c’est une belle industrie à participer. » — Une citation de Julie Kinnear, PDG de Tourisme Outaouais

Vers un retour à la stabilité?

À la Ville de Gatineau, l’optimisme a été le mot d’ordre au cours des deux dernières années, selon le vice-président de l’exécutif.

L’année dernière, on a réussi à aller chercher les 155 personnes qu’on avait besoin pour répondre aux besoins des piscines intérieures, piscines extérieures et des plages , raconte le conseiller municipal Daniel Champagne, qui pense pouvoir faire de même cette année.

Où ça devient un peu plus difficile, fois après fois [c’est] lorsqu’on doit annuler certaines activités. Forcément, les jeunes vont se trouver d’autres emplois et donc ça réduit notre bassin de disponibilité. Dans ce contexte-là, ça pose un grand et un plus grand défi , poursuit-il.

Daniel Champagne est aussi conseiller municipal du district du Versant et maire suppléant (archives). Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

M. Champagne espère ainsi retrouver une stabilité à l’été 2022 en ce qui a trait à la main-d’œuvre afin de répondre adéquatement aux besoins futurs.

On fait beaucoup d’efforts pour recruter, que ce soit au niveau des sauveteurs. On peut aussi ajouter tous les éléments des camps de jour , fait valoir M. Champagne.

« On travaille très fort pour offrir des conditions intéressantes. » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal, Ville de Gatineau

La Ville estime que le recrutement pour les camps de jour va de bon train alors que 300 postes sont à combler et qu’elle a reçu autant de candidatures pour le moment.

M. Champagne assure que la Ville sera prête à s’adapter selon les exigences de la santé publique alors que la sixième vague de la pandémie se fait sentir.

S’il faut annuler des activités, nous le ferons, la santé avant tout. Mais ceci dit, on continue d’être optimiste et de penser qu’on sera capable d’avoir un été un peu plus normal qu’on a eu au cours des deux dernières années , conclut-il.

Avec les informations de Mohamed Tiéné