Pour Pâques, il éloigne des dizaines d’aînés de la solitude

Martin Dontigny s'implique depuis environ deux ans auprès de l'organisme les Petits frères.

Cette année, il a déjà complété une vingtaine de livraisons qui consistent en réalité à emporter des petits cadeaux de Pâques à des personnes âgées.

Malgré tout, il aimerait en faire plus. Je ne m'implique pas autant que je veux parce que je travaille , dit-il.

S’il a le goût d'autant s'impliquer, c'est qu'il côtoie la solitude régulièrement.

Quand on rentre dans ces endroits-là, les gens souvent n’ont vraiment personne. J'ai fait une vingtaine de livraisons et il y en a qui me bouleversent. On voit la détresse des gens, mais on voit aussi le bonheur qu'on apporte , témoigne M. Dontigny.

Martin Dontigny a fait une vingtaine de livraisons depuis le début de la semaine. Photo : Radio-Canada

Je suis toujours tout seul

Michel Vézina a reçu la visite de Martin Dontigny samedi. Il a aussi reçu une tasse de café de l'organisme les Petits frères. Je suis toujours tout seul , raconte-t-il.

Il a communiqué avec les Petits frères pour recevoir de la visite de temps en temps. Ça faisait la première fois depuis 11 ans que j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi. C'est le fun!

99 % des gens étaient surpris, mais appréciaient le geste qu'on faisait , confie Martin Dontigny, ajoutant qu'il a hâte que la pandémie se termine pour qu'il puisse visiter plus facilement les aînés.

Il faut juste penser qu'il y a des gens qui n’ont personne. En espérant juste que ça pourrait inspirer de futurs bénévoles.

Les escouades de bénévoles des Petits frères sont en action durant tout le week-end de Pâques pour accomplir des livraisons de fleurs, de cartes de souhaits et de paquets-cadeaux. Certains pourront également recevoir un appel chaleureux ou la visite de leur bénévole , ajoute l'organisme.

Un ministère de la solitude?

En 2018, la Grande-Bretagne a créé un ministère de la Solitude pour s'attaquer à ce problème de santé publique majeur qui touche 9 millions de Britanniques. Le Japon lui a depuis emboîté le pas.

Selon Cécile Van de Velde, professeure de sociologie à l'Université de Montréal, le gouvernement canadien devrait faire de même.

La solitude chez les aînés est associée à de nombreux problèmes de santé. Photo : Radio-Canada / CBC

La professeure précise que l’isolement prolongé peut causer des maladies cardiovasculaires, faire diminuer notre espérance de vie et même entraîner la mort.

Elle note que la solitude est un phénomène qui s'accélère très rapidement, et que la pandémie ne fait qu'empirer cette tendance.