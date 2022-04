Le gâteau de mariage de Charles Hamelin sera préparé à Sherbrooke

C'est à la pâtissière Rebekkah Gallagher qu'ils ont confié le mandat de préparer un dessert unique en vue de leur union prévue en juin prochain.

Ça m'a surpris beaucoup ! Geneviève avait vu mon Instagram et elle est tombée en amour avec apparemment , raconte la propriétaire de la pâtisserie Bekkah.

Elle croit que Charles Hamelin et Geneviève Tardif ont été séduits notamment par les saveurs uniques de ses gâteaux faits sur mesure.

Rebkkah Gallagher admet qu'elle ne connaissait pas le couple avant qu'il ne la contacte. Elle affirme toutefois qu'elle a tout de suite apprécié sa rencontre avec les futurs mariés.

« On a eu beaucoup de plaisir à goûter les gâteaux, prendre un café et jaser, c'était le fun. » — Une citation de Rebekkah Gallagher, propriétaire de la pâtisserie Bekkah

Charles Hamelin et Geneviève Tardif ont apprécié leur visite à la pâtisserie Bekkah, estime la propriétaire. Photo : Facebook / Bekkah's Bakery

Le couple s'est rendu à la pâtisserie mercredi pour goûter plusieurs échantillons. Leur venue a demandé beaucoup de travail à la pâtissière.

Je leur ai donné une liste de saveurs et ils en ont choisi six qu'ils voulaient goûter. Comme c'est fait sur mesure, je n'en ai pas dans le congélateur qui attendent, alors j'ai fait les six gâteaux. Ils ont goûté les six et en ont choisi quatre , raconte-t-elle.

Une belle visibilité

Rebekkah Gallagher admet que la possibilité de confectionner un gâteau pour ce couple bien connu risque de donner un important coup de pouce à sa jeune entreprise.

« La pâtisserie a juste un an et quelques mois. On est encore très nouveaux, il y a encore des gens qui nous connaissent pas et c'est sûr qu'un gâteau de mariage comme ça va nous donner plus de clients. » — Une citation de Rebekkah Gallagher, propriétaire de la pâtisserie Bekkah

La pâtissière aura encore deux mois pour effectuer le mandat qui lui sera confié. Cette occasion d'affaires lui donnera certainement le goût de continuer à innover dans son café pâtisserie inspiré de la tendance australienne.

Avec les informations de Pierrick Pichette