Des ornithologues s’entichent d’un rare aigle de Steller dans les Maritimes

Un pygargue empereur (Haliaeetus pelagicus), aussi connu sous le nom d'aigle de Steller, a été aperçu les premiers jours d’avril dans la région de Pictou, en Nouvelle-Écosse, avant de se diriger vers la réserve nationale de faune de Wallace Bay.

Il s’agit d’un oiseau qui peuple habituellement l’extrême nord-est du continent asiatique, notamment la péninsule de Kamtchatka, en Russie. Ses migrations l’amènent généralement au Japon, en Chine ou en Corée du Sud.

Dans ce cas-ci, on croit que l’aigle est entré en Amérique du Nord en survolant la mer de Béring, entre la Russie et l’Alaska.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le photographe animalier Ian Murray a pris cette photo d'un aigle de Steller, ou pygargue empereur, le 3 avril 2022 dans la réserve nationale de faune de Wallace Bay, en Nouvelle-Écosse. Photo : Ian Murray / Wallace River Photography

Un tel aigle de Steller avait été aperçu en novembre dernier près de Windsor, en Nouvelle-Écosse, et identifié par Phil Taylor, ornithologue de l’Université Acadia.

Dans un article  (Nouvelle fenêtre) publié en novembre lors de la première apparition de Stella en Nouvelle-Écosse, le New York Times affirmait qu'aucun pygargue empereur n'avait été vu sur la côte atlantique auparavant.

Le même oiseau avait été repéré en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick à l’été 2021.

Diane LeBlanc, la présidente de la Nova Scotia Bird Society, une société d’ornithologie, croit que l’oiseau observé ces derniers jours pourrait être le même pygargue, qu’ils avaient baptisé Stella.

Les chances qu’il y ait deux pygargues empereurs sur la côte est en si peu de temps serait plus qu’astronomiques , affirme Mme LeBlanc.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que c’est le même oiseau , ajoute-t-elle. En partie parce qu’il a des plumes blanches particulières sur une de ses ailes .

Le photographe animalier Jason Dain a pris cette photo de l'aigle de Steller baptisé Stella, en novembre 2021 à Windsor en Nouvelle-Écosse. Photo : Jason Dain

Un photographe animalier dit avoir aperçu l’aigle de Steller le 12 avril près du détroit de Northumberland, dans les environs de Northport, à une quarantaine de kilomètres de la frontière du Nouveau-Brunswick.

Ian Murray, qui avait réussi un cliché du pygargue empereur le 3 avril à la réserve faunique de Wallace Bay, cherchait des renards ou des ours comme sujet la semaine dernière. Au lieu de ça, je suis tombé sur ce garçon , s’exclame-t-il en parlant de l’aigle. C’était encore mieux.

Des ornithologues et de photographes sont en communication et partagent leurs images de l’oiseau et les coordonnées des lieux où il a été aperçu, afin de suivre ses déplacements au Canada, ajoute-t-il.

On ne sait pas si Stella est une femelle ou un mâle.