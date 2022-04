L’Alberta veut compter les visiteurs de ses parcs provinciaux

Le gouvernement albertain veut lancer un projet pilote visant à compter avec plus de précision le nombre de personnes et de véhicules qui passent par ses parcs provinciaux et ses lieux récréatifs.

Le ministère de l’Environnement et des Parcs est à la recherche d’un sous-traitant pour installer des dispositifs de comptage dans les parcs provinciaux Lesser Slave Lake, Lois Hole Centennial et Cooking Lake-Blackfoot.

Le gouvernement sait déjà combien d’emplacements de camping sont réservés à l’avance, mais n’a pas de données précises sur le nombre de personnes qui profitent des terrains de camping offerts au premier venu, de même que sur le nombre de personnes qui utilisent ses aires de jour et ses sentiers.

Selon l’appel d’offres, les visiteurs de jour comptent pour environ 75 % des usagers des parcs provinciaux.

L’utilisation de jour fait l’objet d’une comptabilisation par un nombre insuffisant de compteurs qui sont, pour la plupart, désuets , est-il écrit dans le document. De plus, il n’y a pas de compteurs automatiques dans plusieurs parcs et aires protégées.

Un porte-parole du ministère explique que les données ainsi recueillies permettront à la province de mieux orienter ses choix en matière de personnel et d’investissement.

L’opposition se méfie

Le porte-parole de l’opposition officielle pour l’environnement et les parcs, le député néo-démocrate Marlin Schmidt, voit cet appel d’offre d’un mauvais oeil.

Il y a deux ans, le ministère de l’Environnement et des Parcs a lancé un plan d’optimisation qui devait notamment conduire à la disparition de 164 sites du système de parcs de la province.

À l’époque, le gouvernement disait que les sites en question étaient sous-utilisés, alors que les opposants à l’idée soutenaient que la province n’avait pas de données fiables pour éclairer sa décision.

Le ministère a finalement abandonné l’idée en décembre 2020.

Marlin Schmidt croit que l’installation de compteurs pourrait marquer la résurrection de ce projet.

Je crois qu’ils amassent des données afin d’appuyer le plan qu’ils ont depuis le début : fermer ces parcs et les vendre , estime-t-il.

Une question de données, dit le ministre

Dans une déclaration écrite, le ministre provincial de l’Environnement et des Parcs, Jason Nixon, soutient que les parcs ne sont pas à vendre et ne l’ont jamais été , ajoutant que le gouvernement investit plus de 130 millions de dollars dans les parcs et aires récréatives.

Nous faisons ce qu’il faut pour mieux comprendre ce que font les visiteurs de jour afin d’investir en fonction des données , explique-t-il.

À la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) du nord de l’Alberta, un organisme qui s’était battu contre le plan d’optimisation de 2020, l’analyste en conservation Chris Smith est heureux de voir le gouvernement tenter d’obtenir des données d’utilisation fiables.

Selon lui, le ministère n’avait pas les données nécessaires pour soutenir ses affirmations quant à la sous-utilisation des sites destinés à être supprimés, il y a deux ans.

Il ajoute que les données ne sont plus fiables depuis que la province a mis fin à son programme de surveillance, au début des années 2000.

L’entreprise choisie doit fournir de l’équipement capable de fonctionner à l’année et un logiciel permettant de recueillir automatiquement les données. L’équipement installé doit également faire la différence entre les usagers et les différents véhicules, comme les vélos, les chevaux et les automobiles.

Les données devraient être recueillies pendant 11 mois, à compter du 31 mars 2023.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine