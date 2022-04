Budget fédéral : les syndicats pourront lancer des plaintes commerciales

Une fois ce changement législatif apporté, des groupes syndicaux comme le Syndicat des Métallos pourront lancer des contestations commerciales sans la présence d'un employeur. Ce changement était réclamé par les Métallos depuis cinq ans pour s'aligner sur d'autres pays, dont les États-Unis.

Depuis 2017, les travailleurs pouvaient comparaître devant des tribunaux pour entendre des allégations de ventes à perte, mais les décisions étaient largement fondées sur les conséquences financières pour l'industrie.

Quand le changement législatif entrera en vigueur, les conséquences des ventes à perte sur les travailleurs seront elles aussi examinées, explique Meg Gingrich, adjointe du directeur national des Métallos.

Le drapeau du Syndicat des Métallos Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De telles conséquences pourraient par exemple inclure le non-respect de versements dans un régime de pension ou toute autre conséquence sur les employés .

Nous n'avions pas cela auparavant. Nous devrons voir quels sont réellement les détails , a souligné Mme Gingrich, dont le syndicat représente quelque 225 000 travailleurs au Canada.

« Cela semble prometteur en ce qui concerne ces réformes. » — Une citation de Meg Gingrich, adjointe au directeur national des Métallos

L'année dernière, le gouvernement a commencé à envisager de mettre à jour les règles sur les différends commerciaux afin de permettre aux travailleurs de participer davantage au processus.

Une analyse réalisée à l'époque pour le cabinet d'avocats d'affaires McMillan LLP a suggéré que l'adoption des changements pourrait non seulement aider à faire valoir le point de vue des travailleurs au cours des audiences sur les différends, mais également aider à soutenir les entreprises en renforçant les arguments de l'industrie.

Les Métallos n'ont été impliqués que dans un cas en vertu des règles existantes.

La majorité des produits que l'on consomme viennent des États-Unis, de la Chine, de l’Europe, du Mexique et d’une quinzaine de pays d’Asie. Photo : Associated Press / Chinatopix via AP

Plus tôt cette année, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a lancé une enquête après que le syndicat et Restwell Mattress Co. Ltd. ont déposé une plainte concernant des matelas subventionnés fabriqués en Chine et importés au Canada au cours des trois dernières années.

Le budget publié plus tôt ce mois-ci promettait des modifications législatives qui, une fois adoptées, permettraient aux travailleurs de déposer des plaintes commerciales si un pays vendait injustement des produits à des prix inférieurs ou contre ceux qui contournent les droits d'importation sur le marché canadien.

Cela faisait partie d'un ensemble d'engagements visant à réorganiser certaines parties du système de recours commercial du Canada, qui comprend 4,7 millions de dollars sur cinq ans à compter de cet exercice.

Ce sont des années de travail payantes pour nos membres, qui vont témoigner devant ces tribunaux et parler de l'impact du commerce déloyal sur leurs moyens de subsistance , a précisé Mme Gingrich.