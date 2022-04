Un record mensuel de visites pour une banque alimentaire de Toronto

Les besoins pour les services de banques alimentaires à Toronto continuent d'augmenter. La banque Daily Bread a atteint un record mensuel de demandes d’aide pour le mois de mars, en accueillant plus de 160 000 clients.

Ce chiffre représente une augmentation de 134 % par rapport à la même période avant la pandémie de COVID-19, selon l’organisme.

Dans un communiqué, Daily Bread indique que 5698 nouveaux clients se sont inscrits auprès des banques alimentaires durant le mois de mars. Il s’agit d’une augmentation de 67 % comparativement à la dernière vague de COVID-19 en décembre 2021.

L’organisme constate que les taux d’inflation continuent d’avoir un impact sur tout le monde, mais surtout les personnes qui vivent dans la pauvreté. Par rapport à l’année dernière, par exemple, le coût de la nourriture a augmenté de 7,4 % et le coût des logements locatifs a augmenté de 4,2 %.

Des bénévoles de la banque alimentaire Daily Bread à Toronto déchargent des denrées d'une voiture. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Daily Bread appelle donc à la générosité des Torontois en ce long week-end de Pâques, afin d’aider à collecter 25 000 livres de nourritures. Au total, l'organisme espère recueillir 200 000 livres de denrées alimentaires d’ici le 30 avril et amasser 2 millions de dollars pour soutenir ses programmes à travers la ville.

Les Torontois peuvent déposer leurs dons de denrées non périssables à l’entrepôt de Daily Bread, situé au 191 New Toronto Street à Etobicoke. Des bénévoles seront sur place pour aider à décharger les dons directement des véhicules de façon sécuritaire et sans contact.