Fin de la saison de ski alpin en Abitibi-Témiscamingue

Les stations de ski du Mont-Kanasuta et du Mont-Vidéo ouvrent leurs portes pour la dernière fin de semaine de la saison.

Au Centre plein air Mont Kanasuta, les conditions de ski sont d'ailleurs très favorables samedi.

Selon le directeur général Alain Vanier, la saison de ski a été très bonne et l'achalandage était au rendez-vous également.

« Il y a eu beaucoup de neige cette saison. C'est arrivé depuis 5 ans deux fois qu'on ferme à la mi-avril. Mais ce n'est pas quelque chose qui est rare, qu'on reste ouvert jusqu'à la mi-avril. » — Une citation de Alain Vanier

C'est une très bonne saison, marquée par deux points : c'est sûr que le froid cette année nous a marqués comme aujourd'hui, c'est un peu frais pour un 15 avril. Mais chaque mois, on a eu des périodes assez froides. On a eu [aussi] le feu dans notre boutique de location. Mais on a connu une bonne saison l'an passé et cette année, ça regarde très bien , explique Alain Vanier.

Au Mont-Vidéo de Barraute, les skieurs pourront profiter du ski splash, l'événement de clôture de la saison de ski.