Il n'y aura pas de boucane dans la boucanerie cette année , lance le copropriétaire du Fumoir d’antan, Benoit Arseneau.

Chaque année, le dernier fumoir industriel des Îles-de-la-Madeleine avait l'habitude de transformer 20 000 kilos de hareng de printemps. L'interdiction de pêcher le hareng de printemps dans le sud du golfe vient mettre cette tradition sur pause, au moins durant deux ans.

La méthode traditionnelle de fumaison utilisée par l’entreprise madelinienne requiert un poisson frais. L’importation de harengs n’est pas une option, pas plus que l’approvisionnement en hareng d’automne qui est trop gras pour produire le jerky qui a fait la renommée de l’entreprise madelinienne.

« La fin du hareng ne signifie pas la mort du Fumoir d’antan, mais le hareng représente 20% de notre chiffre d’affaires et c’était notre produit d’appel. » — Une citation de Benoit Arseneau, copropriétaire du Fumoir d'antan

Depuis 2001, l’entreprise a élargi son offre de service en offrant plus d’une vingtaine de produits fumés, comme le saumon, la morue ou le pétoncle. Toutefois, seul le hareng était boucané dans le fumoir traditionnel. Un appareil plus moderne est utilisé pour les autres produits transformés.

La suspension de la pêche au moins jusqu’en 2023 va donc forcer le Fumoir d’antan à revoir son offre de services, autant pour les produits que pour le volet interprétation historique.

On est dans des bâtiments de pêche originaux, on offre une interprétation du boucanage de hareng dans notre économusée , explique Benoit Arseneau. On va devoir revoir la portion interprétation par rapport aux produits que l'on vend pour faire des animations intéressantes. Il va falloir s’ajuster.

Benoit Arseneau (à droite) gère le Fumoir d'antan avec sa famille. Le fumoir a été construit par son grand-père Fabien en 1940. Ce dernier a fermé les portes du fumoir en 1976 en raison du déclin des stocks, mais la famille Arseneau a relancé les activités en 1996 pour permettre aux Madelinots et aux visiteurs de «reconnecter avec l’histoire du hareng boucané aux Îles». Photo : Avec l'autorisation du Fumoir d'antan

La suspension des activités dans le fumoir traditionnel a fait grand bruit aux Îles.

Je me suis fait vider vendredi après-midi , mentionne Benoit Arseneau. J’ai dit aux gens de ne pas paniquer. On avait un inventaire pour partir la saison, peut-être jusqu’au début de l’été. Les gens étaient très inquiets qu’on ferme. On ne ferme pas, mais on va avoir un produit qui va être en rupture de stock pour quelques années.

C'est que le hareng boucané est intimement lié à l’histoire du développement des Îles-de-la-Madeleine.

Il y avait 40 boucaneries aux Îles à une certaine époque, on boucanait 10 millions de livres de harengs et 2500 personnes travaillaient là-dedans , explique Benoit Arseneau. C’était une réelle industrie dans les années 1950. La plupart des Madelinots qui ont plus de 70 ans on travaillé dans les boucaneries.

« Le hareng boucané des Îles était ce que la morue salée séchée était à la Gaspésie, c’est-à-dire une ressource abondante avec une technique de conservation et un marché à l’international. » — Une citation de Benoit Arseneau, copropriétaire du Fumoir d'antan

Le Fumoir d'antan est le dernier fumoir des Îles-de-la-Madeleine à fumer le hareng selon la méthode traditionnelle. Photo : Avec l'autorisation du Fumoir d'antan

Appâter des crustacés ou nourrir des humains?

Pour le copropriétaire du Fumoir d'antan, la suspension de la pêche au hareng de printemps dans le sud du golfe n’a toutefois pas été une surprise.

On s’attendait depuis plusieurs années à cette nouvelle-là , affirme Benoit Arseneau. D’année en année, on voyait la biomasse du hareng de printemps diminuer, c’était toujours de plus en plus compliqué de s’approvisionner.

Depuis 2003, l’entreprise familiale s’était d’ailleurs tournée vers les provinces maritimes, particulièrement le Nouveau-Brunswick, pour trouver du hareng, car il n’était plus possible de s’approvisionner dans l’archipel en raison du déclin des stocks.

Contrairement à la presque totalité des fumoirs des Îles-de-la-Madeleine, celui de Pointe-Basse a été sauvé de la démolition. Photo : Avec l'autorisation du Fumoir d'antan

Benoit Arseneau blâme l’industrie de la pêche pour cette décroissance de la biomasse, car le hareng est principalement utilisé comme appât pour la pêche au crabe et au homard.

On a fait un gaspillage et une mauvaise gestion des stocks au niveau de l’industrie de l’appât et ça nous mène où on est rendu aujourd’hui , lance-t-il.

« On gaspille littéralement des produits qu’on pourrait manger pour appâter du crabe et du homard. Il y a un non-sens à tout ça. Ce n’est pas écoresponsable. » — Une citation de Benoit Arseneau, copropriétaire du Fumoir

Le copropriétaire du Fumoir d’antan plaide pour une reprise rapide de la pêche à des fins alimentaires seulement. Il espère que d’autres solutions seront trouvées pour appâter les crustacés.