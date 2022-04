Deux autres cas suspectés de grippe aviaire en Estrie et Montérégie-Est

Il s'agirait des quatrième et cinquième lieux frappés par le virus cette semaine. Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA , ils auraient été rapportés par des éleveurs d'un secteur englobant l'Estrie et la Montérégie-Est.

On a trois lieux qui sont confirmés comme étant infectés, et on enquête présentement sur deux autres sites où il pourrait y avoir de l'influenza aviaire. [...] Présentement, les deux cas sous enquête sont des notifications, c'est-à-dire que quelqu'un a activement téléphoné pour signaler la présence de symptômes ressemblant à une maladie à déclaration obligatoire , explique le Dr Marc Bertrand, spécialiste vétérinaire national aux opérations à l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA .

Une équipe de l'agence a été déployée sur place pour effectuer des prélèvements qui seront ensuite analysés pour confirmer la présence de la maladie. Les détails sur la vocation commerciale ou non commerciale des élevages touchés ne pourront être donnés qu'une fois l'enquête complétée.

C'est quand même une maladie rare chez les humains, qui touchent uniquement les personnes qui ont été en contact étroit avec les bêtes, mais c'est très contagieux entre animaux. Il faut prendre les meilleures mesures de biosécurité. On a des exemples de mesures applicables aux fermes commerciales sur notre site [web] public , ajoute le spécialiste de ce genre de virus.

« Pour les gens qui ont des oiseaux pour le plaisir, des palmipèdes comme des poules ou des poulets, c'est important de les protéger des oiseaux sauvages, particulièrement nos oies et canards. » — Une citation de Dr Marc Bertrand, spécialiste vétérinaire national aux opérations à l' Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA

Le Dr Bertrand a également tenu à mettre en garde la population quant aux interactions possibles avec des bêtes potentiellement infectées par la grippe aviaire.

« Si on est en contact avec des oiseaux sauvages, puis avec des oiseaux domestiques, c'est certain qu'il peut y avoir transmission. » — Une citation de Dr Marc Bertrand, spécialiste vétérinaire national aux opérations à l' Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA

Il faut tout faire pour ne pas les attirer, donc ne pas les nourrir et ne pas préparer des plans d'eau spécialement pour ça. Aussi, il ne faut pas se créer de fausse sécurité. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne passent pas.

Des quarantaines de plusieurs semaines à venir

Les mesures de contrôle de quarantaine pour limiter la transmission du virus demeurent en place pour le moment, confirme l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA .

La situation est sous contrôle, mais il reste des étapes avant qu'on puisse lever nos mesures. Il y a des suivis qui vont s'étendre sur quelques semaines après la fin des mesures de contrôle. Les mesures qu'on doit établir, c'est vraiment le nettoyage et la désinfection des lieux infectés avant de pouvoir commencer à compter notre durée de quarantaine , indique le spécialiste vétérinaire national aux opérations.

Le Dr Bertrand admet que ces épidémies de grippe aviaire portent un dur coup aux éleveurs qui en sont victimes.

Ça a l'effet d'une bombe. C'est vraiment un sinistre pour les gens qui sont dans l'industrie. Il y a beaucoup de pertes, c'est très difficile pour eux. Ils ont pris les moyens appropriés pour se protéger, ils prennent les moyens appropriés pour collaborer avec nous, mais ça les frappe durement. Ça inclut aussi les petits élevages de basse-cour, ces gens-là ont un attachement envers leurs oiseaux.

« Nos équipes sur place font preuve d'empathie pour minimiser les effets négatifs sur les gens touchés, mais notre priorité reste d'éliminer l'influenza aviaire à déclaration obligatoire du territoire canadien. » — Une citation de Dr Marc Bertrand, spécialiste vétérinaire national aux opérations à l' Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA

L'organisme recommande entre autres aux propriétaires d'oiseaux domestiques de les garder à l'intérieur le plus possible pour éviter tout contact avec des palmipèdes sauvages.