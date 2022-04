De plus en plus d’opossums se pointent le museau en Montérégie

L’opossum, ce marsupial au museau pointu, à la longue queue écailleuse et au pelage noir, gris et blanc, est de plus en plus signalé sur la Rive-Sud, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Longueuil.

Sa présence suscite la curiosité, au moment où les changements climatiques déplacent son habitat vers le nord.

Claude Thériault, un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, dit avoir vu un opossum en mars dernier sur le pas de sa porte. J'ai failli lui marcher dessus! , raconte-t-il.

Didelphis virginiana, appelé opossum d'Amérique du Nord ou de Virginie, vit principalement aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale. Son habitat le plus septentrional s'étend dans les Cantons de l'Est, au Québec, dans le sud de l'Ontario et dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique.

Mais ces dernières années, plusieurs individus ont été signalés dans la région de la Montérégie.

Si les premiers signalements au Québec remontent à 1976, la population est en expansion depuis 2000, selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

Claude Thériault a pris cette photo d'un opossum sur son perron à Saint-Jean-sur-Richelieu le 13 mars dernier. Photo : Claude Thériault

Une drôle d'apparence

Les gens sont souvent un peu effrayés lorsqu'ils les voient pour la première fois, parce qu'ils ont une drôle d'apparence , selon Carole Lacasse, directrice des services à la clientèle chez Proanima, un refuge pour animaux qui travaille avec de nombreuses municipalités de la Rive-Sud.

Son refuge reçoit souvent des appels concernant des animaux sauvages dans les cours des résidents, notamment pour des opossums.

Ils ressemblent à un gros rat. Mais ils sont totalement différents, explique Carole Lacasse, et ils ont des moustaches… ils sont en fait laids et mignons à la fois.

On ne les voit pas souvent près des rives du fleuve Saint-Laurent, ajoute-t-elle, mais plus on va vers le sud, plus on commence à en voir .

Certains opossums ont été vus au nord du fleuve Saint-Laurent, jusqu'à Trois-Rivières en 2017, Boisbriand en 2020 et à Barkmere, dans les Laurentides, l'an dernier.

Le ministère garde des traces des rapports sur des animaux morts ou blessés, mais comme il n'est pas obligatoire pour les citoyens de signaler les opossums vivants, le gouvernement ne dispose que d'un portrait partiel de l'évolution de la population.

Claude Thériault affirme que ce n'est qu'au cours des deux dernières années qu'il a commencé à remarquer ces animaux dans son quartier. Ils sont parfois victimes de la route.

Il précise que l'opossum qu’il a vu sous son porche avait ce qui semblait être des cicatrices d'engelures sur ses oreilles et sa queue.

Les blessures dues au froid ne sont peut-être pas surprenantes, car les opossums n'hibernent pas, explique Jean-Philippe Lessard, professeur associé au département de biologie de l'Université Concordia.

Une femelle opossum souffrant d'engelures dans une boîte. Photo : Associated Press

Attirés vers le Nord

Bien que les recherches de Jean-Philippe Lessard ne soient pas directement liées aux opossums, son laboratoire étudie l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité et la répartition des espèces.

Jusqu'à récemment, dit-il, le sud du Québec était probablement trop froid ou les hivers trop longs pour des espèces comme l'opossum, le dindon sauvage et le vautour à tête rouge.

Colin Garroway, professeur associé en sciences biologiques à l'Université du Manitoba, est également de cet avis. Il estime que l'opossum n'est que le dernier d'une longue série d'espèces dont les habitats se déplacent vers les pôles, à mesure que les températures augmentent.

M. Garroway et ses collègues ont étudié les incursions des orques dans les eaux arctiques et le croisement d'espèces d'écureuils volants autrefois distinctes au nord et au sud.

Il indique que d'autres espèces que l’on pourrait considérer comme indigènes au Québec, comme le cerf de Virginie et le coyote, se sont également déplacées vers le nord au début des années 1900 et 1940.

Ces espèces sont influencées par l'urbanisation, car elles se tournent vers les sources de nourriture créées par l'homme, comme les déchets ou, dans le cas des cerfs, les nouveaux bourgeons qui poussent après la coupe des arbres.

Colin Garroway et Jean-Philippe Lessard ne se prononcent pas sur la manière, dont l'opossum pourrait affecter les écosystèmes du Québec.

Ils proviennent d'une branche évolutive totalement différente de celle de nos mammifères ici, car ce sont des marsupiaux , indique M. Lessard.

Ils pourraient avoir des traits biologiques qui les rendent suffisamment différents de nos espèces indigènes de mammifères pour qu'ils n'aient pas un effet néfaste [sur les écosystèmes] , ajoute-t-il.

Pour M. Garroway, il ne fait pas de doutes : les opossums ne sont qu'un indicateur de plus que nous changeons les choses de manière substantielle .

Une arme contre la maladie de Lyme?

Il n’en est rien, laissez-les tranquilles et ne les nourrissez pas, conseille Carole Lacasse.

On croit à tort que les opossums sont une arme contre la maladie de Lyme en raison de leur appétit vorace pour les tiques, ce n'est pas le cas, selon le ministère de la Faune du Québec.

Il est vrai que les opossums toilettent méticuleusement leur fourrure et mangent les tiques qu'ils trouvent, précise le ministère. Mais l'idée qu'ils contribuent à réduire les populations de tiques est une interprétation incorrecte d'une étude menée en 2009 sur des opossums en captivité, qui n'a pas été reproduite dans la nature .

Protéger un opossum et le garder près de la maison dans l'espoir qu'il vous protège de la maladie de Lyme est non seulement inefficace, mais aussi nuisible à l'animal , insiste le ministère de la Faune du Québec.

D'après le reportage d'Ainslie MacLellan de CBC News