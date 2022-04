Changement de pneus : « Prenez-vous à l’avance! »

Ainsi, le garage Desharnais pneus et mécanique, à Québec, fonctionnait à plein régime samedi matin.

Des dizaines de clients faisaient la file pour espérer avoir une place en y laissant leur voiture pendant quelques heures.

Le retrait des pneus d'hiver est autorisé depuis le 15 mars au Québec.

Depuis une semaine, les gens nous prennent un peu d'assaut. Il faut penser à prendre un rendez-vous d'avance ou à avoir la flexibilité de laisser la voiture , a indiqué la vice-présidente du garage Desharnais pneus et mécanique, Mélanie Desharnais.

Des clients devront attendre environ trois semaines pour avoir un rendez-vous à heure fixe.

J'ai pris mon rendez-vous au mois de mars [...] pour être sûr d'avoir ma place , a signalé un client.

Un autre a dû se lever tôt : J'étais là à 6 h 45 ce matin. Il y avait déjà six, sept personnes en avant. Prenez-vous tôt si vous voulez un sans rendez-vous!

Chaîne d'approvisionnement

Pour se procurer de nouveaux pneus, il faut aussi s'y prendre d'avance puisque les chaînes d'approvisionnement tournent au ralenti.

Le problème cause des situations désagréables pour certains types de véhicules des fois plus luxueux avec des dimensions un peu plus particulières. On va avoir un peu moins de choix. Dans ce cas-là, il faut se prendre un peu d'avance , a précisé Mme Desharnais.

Les prix ont également augmenté pour la plupart des modèles.

L'augmentation du prix de l’essence et des coûts de transport, le manque de main-d’œuvre et le ralentissement causé par la pandémie sont autant de facteurs responsables de cette augmentation.