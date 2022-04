Un centre de distribution pour des réfugiés ukrainiens

Un centre de distribution temporaire travaille pour amasser des vêtements, des produits hygiéniques et d’autres fournitures pour des réfugiés ukrainiens qui arrivent à Ottawa après avoir dû quitter leur maison en raison de la guerre avec la Russie.

Le centre, situé sur la route Greenbank au sud-ouest de la ville, a été ouvert en raison du trop-plein de dons qui arrivaient.

Sofiya Kominko et d’autres bénévoles l’ont mis sur pied pour distribuer des dons aux familles ukrainiennes et à ceux qui les accueillent. Selon eux, le soutien de la communauté d’Ottawa est accablant.

Il y a un grand sentiment de fierté d’être à Ottawa en ce moment et recevoir tout ce soutien , souligne Mme Kominko.

Sofiya Kominko trie des dons destinés aux Ukrainiens venant au Canada pour fuir la guerre. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Des familles se séparent et se réunissent

Le travail réalisé touche de près la bénévole Nataliia Stepaniuk.

Sa sœur, Olha Rudenko et ses deux fils ont quitté l’Ukraine pour Ottawa il y a quelques semaines, un voyage émouvant pour toute sa famille.

Mes parents et mon mari sont en Ukraine, et c’est difficile pour nous , raconte Mme Rudenko. Mais mes enfants sont en sécurité donc c’est le plus important en ce moment.

L’aide qu’elle a reçue des Ottaviens facilite quelque peu la transition, admet Mme Rudenko, qui attend toujours de se trouver un endroit permanent ou vivre.

J’apprécie simplement beaucoup le support de ces personnes qui m’entourent , lance-t-elle.

Olha Rudenko (à gauche) et son fils Lukian (au centre) aux côtés de Nataliia Stepaniuk (à droite), la soeur de Rudenko. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Je voulais faire quelque chose

Grâce à la page Facebook Ukrainian Settlement Helpers Ottawa, Brad Flemming et Vicki Tait vont accueillir une famille ukrainienne la semaine prochaine.

Je voulais faire quelque chose de spécifique, et ils n’emmèneraient pas là-bas un vieux gros gars qui n’a jamais combattu auparavant , lance M. Flemming. J’ai pensé que c’est ce que nous pouvons faire.

Le couple va donc accueillir une mère enceinte de 23 ans, ce qui rappelle à Mme Tait sa propre fille et son petit-fils.

Nous sommes très excités, un petit peu nerveux, mais je suis certain qu’ils sont plus nerveux que nous le sommes , estime Mme Tait. Nous sommes vraiment impatients de pouvoir leur fournir un endroit sécuritaire.

Un futur lieu de rassemblement

Les organisateurs du centre de distribution encouragent les familles ukrainiennes et ceux qui en accueilleront à venir chercher ce dont ils ont besoin pendant que l’endroit est toujours ouvert.

Nataliia Stepaniuk espère que le centre temporaire soit utilisé pour bien plus que seulement la distribution de fournitures.

C’est vraiment un endroit où vous pouvez venir, voir les dons que nous avons, rencontrer de nouvelles personnes et aussi, si vous avez besoin de quelque chose, nous faire savoir cette information , explique-t-elle.

Mme Stepaniuk est d’avis que l’esprit communautaire du centre ne sera pas perdu lorsqu’un emplacement plus permanent sera mis en place.

Il va être aménagé comme un lieu de socialisation gratuit pour les nouveaux arrivants ukrainiens , assure-t-elle.

Bon nombre de bénévoles ont averti que le centre de distribution n’est pas équipé pour recevoir des dons, mais les gens peuvent les contacter via Facebook afin de savoir où déposer leurs dons.

Avec les informations CBC