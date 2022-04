Présence accrue de la Sûreté du Québec sur la route

L’objectif de cette présence policière accrue est de rappeler aux automobilistes de réduire leur vitesse de conduite.

D’ailleurs cette année, les gens peuvent voyager entre régions et visiter leurs proches pour souligner Pâques, ce qui n’était pas le cas en 2021.

Nancy Fournier, agente de communication à la Sûreté du Québec s’attend à une augmentation considérable de gens en déplacement lors des prochains jours.

Il va y avoir plus de gens sur les routes, donc c’est important de mettre plus de patrouilleurs et d’avoir plus de visibilité. Il faut que les gens se responsabilisent aussi. Ce sont les gens derrière le volant qui font toute la différence. Il faut adopter un comportement sécuritaire pour eux-mêmes et pour les autres , dit-elle.

La vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du cellulaire au volant et la conduite avec les facultés affaiblies seront particulièrement surveillés par les patrouilleurs.