COVID-19 : un taux de transmission élevé pour des mois en Saskatchewan, selon un expert

Avec 403 hospitalisations en raison de la COVID-19 en date de mercredi, la province a presque atteint le record de 410 hospitalisations établi à la mi-février.

Des personnes hospitalisées, 25 sont aux soins intensifs. Ils étaient 20 la semaine dernière.

Sans une modification des comportements afin de réduire la transmission du virus, le taux de transmission élevé sera avec nous pour les mois à venir, une situation très insécuritaire, explique le Dr Cory Neudorf, épidémiologiste et médecin hygiéniste en chef par intérim de l'autorité sanitaire provinciale (SHA).

Il ajoute que la Saskatchewan avait atteint le pic de son taux de transmission pour la cinquième vague quand elle a été la première province au Canada à abolir toutes les restrictions sanitaires le 28 février dernier et ce taux de transmission n'a pas baissé.

Entre-temps, le taux de transmission des provinces qui ont maintenu plus longtemps leurs mesures sanitaires a baissé plus rapidement, note le Dr Neudorf bien qu'une sixième vague s'annonce dans ces provinces en raison du variant plus transmissible BA.2.

Si ces provinces remettent en place leurs restrictions, elles feront tomber ce taux d'infection très rapidement, car elles partent avec un taux plus bas, affirme le Dr Cory Neudorf. Pour nous, même si nous pouvions faire que tous recommencent à porter le masque, il faudra plus longtemps [pour réduire le taux de transmission] parce que nous partons avec un taux élevé.

La Saskatchewan compte plus de quatre fois plus de cas d'hospitalisation en raison de la COVID-19 que la Colombie-Britannique et près de quatre fois plus que l'Ontario, selon les dernières données publiées par chacune de ces provinces.

Un taux insoutenable

Le système de santé de la Saskatchewan ne peut pas soutenir le taux d'infection actuel dans la province, soutient Nazeem Muhajarine, expert en santé communautaire et en épidémiologie à l'Université de la Saskatchewan.

Cette pression sur le système de santé [...] est insoutenable sans perdre du personnel et sans un plus grand effritement du moral ainsi que, possiblement, la qualité des soins , a-t-il déclaré vendredi.

Les deux experts exhortent les Saskatchewanais à porter le masque à l'intérieur même si le gouvernement ne l'exige pas, de se rassembler uniquement à l'extérieur et de se faire vacciner sans oublier les doses de rappel.

Selon les données provinciales publiées jeudi, 51,1 % des 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Dans l'ensemble du Canada, ils sont 57,07 %, selon les dernières données publiées par le gouvernement fédéral et datées du 3 avril.

Les personnes non vaccinées sont environ cinq fois plus à risque d'être hospitalisées si elles ont la COVID-19 et environ dix fois plus à risque d'être admises aux soins intensifs comparativement aux personnes complètement vaccinées qui ont reçu une dose de rappel, selon les données préliminaires de la Saskatchewan sur les infections de COVID-19.

Avec les informations de Yasmine Ghania