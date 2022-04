De nombreux restaurants se sont mis aux commandes à emporter et à la livraison pour pouvoir survivre pendant la pandémie et les confinements successifs. Et cette pratique semble être là pour de bon.

À Toronto, on voit de plus en plus de cuisines fantômes , ces lieux où plusieurs restaurateurs peuvent se regrouper et préparer des plats à emporter.

La cheffe Nuit Regular s'active aux fourneaux pour préparer les commandes.

Partage des infrastructures et efficacité

Son restaurant, Pai, est l'un des membres de Kitchen Hub, une cuisine fantôme.

Plusieurs restaurateurs, qui avaient déjà pignon sur rue à Toronto, occupent ici un espace pour cuisinier des repas exclusivement destinés à la livraison ou pour emporter. Un tel regroupement est l'occasion de maximiser leur offre à moindre coût, puisque les infrastructures sont partagées.

De plus, la clientèle peut, dans une même commande, obtenir des plats des sept restaurants associés à cette cuisine.

Toutes les commandes sont livrées ou à emporter. Photo : Radio-Canada

Ça nous a permis de garder notre personnel pendant la pandémie et de continuer à rejoindre des clients dans un plus vaste périmètre , dit-elle.

Kitchen Hub vient d'ouvrir sa troisième cuisine fantôme dans la Ville Reine et voudrait en établir des dizaines d'autres au pays.

C'est un peu comme une foire alimentaire virtuelle , décrit le PDG de la compagnie, Adam Armeland. Notre but, c'est de donner les moyens aux restaurateurs d'offrir une expérience à emporter améliorée.

Adam Armeland est le PDG de Kitchen Hub, une cuisine fantôme de Toronto. Photo : Radio-Canada

C’est certainement le modèle du futur , soutient Kevin Boyd, propriétaire de Cabano’s Comfort food, qui fait partie de Kitchen Hub. Le nombre de commandes à emporter dans ses deux restaurants et la cuisine fantôme domine désormais largement celui des repas sur place.

On est passé d’un ratio de 1 pour 1 (avant la pandémie) à un ratio de 5 pour 1.

Ce changement vient du fait que beaucoup de gens ont été habitués au confort d'être à la maison , explique-t-il.

« Maintenant, on cherche à améliorer de notre expérience à travers nos emballages, nos temps de cuisson. » — Une citation de Kevin Boyd, propriétaire de Cabano’s Comfort food

Dans la nouvelle cuisine, son menu est plus petit qu’en salle - on se concentre sur ce qu'on fait de mieux .

Le succès des commandes à emporter devrait s’inscrire dans la durée, prévoit Olivier Bourbeau, vice-président de l’association Restaurants Canada.

Tout le monde est très heureux que les salles à manger soient rouvertes, l'expérience en salle et le service et l'interaction avec les gens est là. Mais le takeout est encore là et on s'attend à ce que ça reste pour un bon moment.

Après deux ans de pandémie, les défis restent tout de même nombreux pour les restaurateurs, qui conjuguent avec la pénurie de main-d'œuvre et l'inflation.

Restaurants Canada estime qu'un établissement sur deux demeure à risque de fermer.