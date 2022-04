Un joueur de hockey de Yellowknife victorieux au championnat Frozen Four des États-Unis

Jack Works, le premier joueur de hockey a compter un but dans l'aréna Ed Jeske de Yellowknife quand il avait neuf ans, vient d'ajouter une autre première à ses accomplissements en décrochant la victoire au Frozen Four, le championnat universitaire de hockey de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) aux États-Unis.

Le joueur avant de 20 ans joue avec les Pioneers de l'Université de Denver. Ceux-ci ont défait les Mavericks de l'Université de l'État du Minnesota 5-1 le 9 avril.

« C'est un des moments les plus cool de ma vie, être sur la glace après la victoire et absorber l'ambiance. C'est encore difficile à croire! » — Une citation de Jack Works

Le jeune homme est en première année d'études commerciales à l'Université de Denver au Colorado, mais a grandi en jouant au hockey à Yellowknife.

Jack Works a joué dans la ligue mineure de hockey à Yellowknife. Photo : Fournie par Jack Works

Il jouait pour une équipe junior de l'Alberta quand il a été recruté par l'Université de Denver.

Jack Works a dit qu'il a été facile de dire oui à l'Université sachant qu'il rejoignait une équipe ayant à l'époque huit championnats à son actif et vu les superbes installations de hockey de Denver.

Ses parents Greg et Kathy ont assisté au match final du championnat à Boston. Ç'a été vraiment spécial de partager ce moment avec eux , ajoute Jack Works.Ce dernier affirme que certains de ses meilleurs souvenirs remontent à l'époque où il jouait pour l'équipe de réserve Wolfpack de Yellowknife. En parlant de tous les parents et les bénévoles comme Dan Schofield qui ont fait beaucoup pour moi et pour plein d'autres joueurs .

C'est un super souvenir dit-il du premier but compté à l'aréna Ed Jeske. D'avoir compté le premier but dans un nouvel aréna c'est vraiment cool, vraiment spécial.

D'ailleurs il parle toujours à ses coéquipiers de la photo de lui sur une plaque commémorative accrochée au mur de l'aréna Ed Jeske.

Un des autres joueurs de son équipe, Bobby Brink, vient de signer un contrat avec les Flyers de Philadelphie, une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Jack Works espère avoir l'occasion de montrer tout ce qu'il peut faire lors de la prochaine saison. Je suis encore jeune. Alors, l'an prochain j'espère jouer un rôle plus important [au sein de l'équipe] , dit-il.

Aux jeunes joueurs du Grand Nord qui ont l'occasion d'aller jouer au Sud il recommande de ne pas se laisser envahir par le stress.

« Il faut juste s'amuser. Se faire confiance, vous savez, vous y allez pour une raison. Vous avez travaillé fort et lors faites vous confiance. » — Une citation de Jack Works

Avec les informations de Loren McGinnis