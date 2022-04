Nouveau processus accéléré pour les projets de logements abordables à Victoria

La Ville affirme que le nouveau règlement va accélérer la mise en oeuvre de projets de construction de logement des organismes à but non lucratif, du gouvernement et des coopératives qui sont en cohérence avec son plan communautaire et ses directives en matière de concept de logements.

L'approbation des plans conformes avec les directives de la Ville sera déléguée aux employés municipaux. Le conseil municipal estime que cela réduira l'échéancier des projets d'environs neuf mois.

L'adoption de la motion fait de la capitale la première municipalité de la Colombie-Britannique à se doter d'un processus accéléré pour la construction de logements abordables, selon un communiqué de la Ville de Victoria.

Le conseil municipal ajoute qu'il s'agit de la première d'une série de mesures importantes pour rendre l'accès à la propriété plus abordable et plus accessible pour ses résidents.

Dans une déclaration écrite, le procureur général et ministre responsable du logement, Davird Eby, affirme que ce type de mesure facilitera, accélérera et rendra moins coûteuse la réponse à la crise du logement pour les gouvernements provincial et fédéral.