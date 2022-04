Lendemain de tempête au Manitoba : la vie reprend (presque) son cours normal

À Onanole, un petit village situé environ 200 km au nord-ouest de Winnipeg, tout près du parc national du Mont-Riding, certains résidents tentent encore de déneiger leur entrée et attendent que les déneigeuses fassent leur travail pour être en mesure de quitter leur maison.

Sheldon Willy raconte ainsi que ce retour soudain de l’hiver n’a pas été une grande surprise pour lui. Les gens de la région, dit-il, savent ce que c’est que le mauvais temps. En 2019, une tempête de neige pendant la fin de semaine de l’Action de grâces avait enseveli la province sous un lourd manteau blanc.

Dean Gunnarson, un roi de l’évasion professionnel qui vit dans les environs, affirme que même lui aurait eu du mal à trouver son chemin dans l’épaisse couche de neige qui a recouvert les routes et enseveli sa camionnette.

Le véhicule de Dean Gunnarson, qui habite à Onanole, est recouvert de neige. Photo : Gracieuseté Dean Gunnarson

Il va falloir quelques jours avant que tout ça disparaisse, dit-il en regardant l’amas de neige recouvrant sa voiture. C’est un défi, mais c’est ça, le Canada.

Selon les données non officielles d’Environnement Canada, la quantité de neige tombée a varié selon les régions dans la province. Juste au nord-ouest de Winnipeg, la municipalité de Woodlands aurait reçu environ 13 cm de neige tandis qu’il en est tombé entre 25 et 35 cm dans la capitale manitobaine.

Onanole fait partie des endroits les plus touchés. La région aurait reçu environ 82 cm de neige.

Mais Sheldon Willy n’est pas trop inquiet et s’attend à pouvoir reprendre la route dans un jour ou deux.

Le Manitoba rural est vraiment bon pour se sortir de ces tempêtes de neige , dit-il.

La poste interrompue jusqu’à mardi

Ces habitants ne sont pas les seuls qui auront besoin de quelques jours pour que les choses reprennent leur cours normal.

Vendredi, dans un courriel, un porte-parole de Poste Canada, Phil Legault, a indiqué que la livraison du courrier, suspendue en raison de la tempête, reprendra quand ce sera sécuritaire.

La livraison ne reprendra pas avant mardi dans le sud de la province, y compris pour les secteurs de Winnipeg et de Brandon. Poste Canada s’assurera que le courrier en attente arrivera aux portes des destinataires le plus rapidement possible, la semaine prochaine, selon Phil Legault.

Nous encourageons les clients à déblayer la neige et la glace des entrées, des allées et des escaliers pour que leurs visiteurs aient un accès sécuritaire à leur porte, et pour que ce soit aussi le cas des postiers quand nous reprendrons le service , dit-il.

Fin de l’interdiction de stationnement à Winnipeg

Si les Winnipégois ont reçu moins de neige qu’annoncé, il y en a eu tout de même une bonne quantité, qu’il a fallu, encore une fois, pelleter.

Gayle et Douglas McClelland nettoyaient le trottoir devant leur maison, vendredi, en espérant qu’il sera praticable quand leurs invités viendront célébrer Pâques, samedi.

Cette neige, c’est ridicule, s'exclame Gayle en prenant une courte pause, les bras appuyés sur sa pelle. On aurait espéré mieux. Même la pluie aurait été préférable.

L’interdiction de stationner dans les rues de la ville, mise en place à minuit jeudi pour permettre le déneigement des artères, a été levée vendredi matin, indique la Ville.

Les prévisions d’Environnement Canada

Lundi, Environnement Canada parlait de la tempête à venir comme du pire blizzard depuis des années.

Le Manitoba allait recevoir entre 30 et 50 cm de neige, et les régions du Mont-Riding et de Turtle Mountain allaient en recevoir près de 80 cm, selon les prévisions météo du début de la semaine.

Le météorologue d’Environnement Canada Dave Carlsen explique que ces alertes ont été faites sur la base des informations de l’agence gouvernementale à ce moment-là.

Tout ce qu’on savait, c’est qu’il y aurait de grandes quantités de neige sur une région elle aussi assez grande. Et c’est ce que nous pouvions faire de mieux sur cette échelle de temps , dit-il.

Parfois, nous n’arriverons pas à prédire la météo avec exactitude, mais je pense que dans ce cas-ci, nous avons fait un sacré bon travail, du côté de nos prévisions et de nos communications au sujet de ces prévisions , ajoute-t-il.

Le sud-est de la province a reçu une importante quantité de neige, qui a varié selon les régions. À côté de Winnipeg qui en a eu entre 25 et 35 cm, la ville de Selkirk, située 35 km plus au nord-est, a écopé d’un 45 cm de neige.

Sur le plan de la météo, c’est comme la porte d’à côté, explique Dave Carlsen. C’est vraiment passé très près.

Ces avertissements ont permis à la population de ne pas emprunter les routes et les autoroutes pendant la tempête.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au du Manitoba dit avoir reçu un nombre réduit d’appels liés au trafic pendant la tempête.

Il y a eu peu de collisions et aucune n’était sérieuse. Le nombre de véhicules coincés dans la neige a aussi été minime, indique la porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada GRC , la caporale Julie Courchaine, dans un courriel.

Avec les informations de CBC