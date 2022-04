Le tireur présumé du métro de New York a été placé en détention provisoire

Vêtu d'une ample chemise kaki, le suspect, un Afro-Américain de 62 ans arrêté la veille sans résistance dans la rue à Manhattan, a comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

En silence, prenant parfois des notes entre ses deux avocates, il a écouté les charges qui pèsent contre lui, notamment celle d' attaque terroriste qui lui fait risquer la prison à vie. La juge Roanne Mann a ordonné qu'il soit placé en détention provisoire.

Il a ouvert le feu sur les passagers d'une rame de métro bondée, interrompant leur trajet matinal comme jamais cette ville ne l'avait vu depuis plus de 20 ans , a déclaré la procureure Sara Winik, en référence aux attaques meurtrières du 11 septembre 2001 qui ont durablement traumatisé New York.

Le suspect portait un masque à gaz et avait déclenché deux engins fumigènes, remplissant la rame de fumée avant de tirer. L'accusation a revu à la hausse le bilan, le portant à 30 blessés, dont 10 par balle, contre 23 au départ.

Son attaque était préméditée, elle a été soigneusement planifiée et elle a semé la terreur parmi les victimes et dans toute la ville , a ajouté la procureure.

Si cette attaque sanglante, commise dans une station très fréquentée du sud de Brooklyn, 36th Street , n'a pas fait de mort, elle a provoqué une vive émotion dans la mégapole de près de 9 millions d'habitants, déjà touchée par une hausse de la criminalité et des fusillades depuis la pandémie de COVID-19.

Une dizaine de fusillades et quatre meurtres

Entre mardi et mercredi, la police de New York a répertorié pas moins de 14 événements distincts de coups de feu et fusillades, notamment à Brooklyn et dans le Bronx, et quatre homicides.

L'avocate de Frank James, Mia Eisner-Grynberg, a mis en garde contre tout jugement hâtif de son client, déjà arrêté 12 fois dans le passé pour divers délits.

Hier, M. James a vu sa photo dans les informations, il a appelé la police pour aider, il a dit où il se trouvait , a-t-elle affirmé.

La police avait remonté la trace de Frank James notamment grâce à la clé d'une camionnette qu'il avait louée, découverte sur la scène de crime. L'homme disposait d'une page YouTube, baptisée prophetoftruth88 (prophète de vérité) où on le voyait se lancer dans de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, sur les questions raciales et l'insécurité à New York.

Les circonstances dans lesquelles le suspect a été arrêté mardi dans le quartier de l'East Village n'étaient pas totalement éclaircies. Outre le suspect lui-même, des particuliers ont assuré avoir signalé sa présence à la plateforme téléphonique Crime Stoppers de la police new-yorkaise, qui avait mis sur la table une récompense de 50 000 dollars pour cette affaire.

Ainsi, un technicien syrien de 21 ans, Zack Tahhan, habitant aux États-Unis depuis cinq ans, est devenu une vedette des réseaux sociaux, où circulait le mot-clic #ThankYouZack, après avoir revendiqué avoir repéré Frank James et prévenu la police, tout près du lieu de l'arrestation.

Mais Francisco Puebla, le gérant mexicain de Saifee, un magasin de jardinage situé dans le même coin, a affirmé à l'Agence France-Presse AFP que c'est son intervention, et pas celle de Zack Tahhan, qui a été déterminante.