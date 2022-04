Une vente de vêtements pour acheter un véhicule adapté

Je me suis dit : "Je vais recycler mon passé pour avoir un meilleur avenir" , a-t-elle raconté lors de la visite de Radio-Canada à son domicile vendredi.

La vente déjà en cours est accessible via une page Facebook. Une fois en contact, les gens peuvent ensuite se rendre à son domicile.

Il y a plein de vêtements et de chaussures pour lesquels je n'avais pas fait le deuil encore, que je ne porte plus , a-t-elle poursuivi.

La femme enjouée et colorée de 34 ans est devenue paraplégique, il y a six ans, lors d’une opération qui visait à retirer une masse cancéreuse sur sa colonne vertébrale.

L’argent amassé l'aidera à acheter une fourgonnette adaptée. Le véhicule lui permettra d'être plus autonome et de réaliser plusieurs projets.

J'ai plein de projets. Mais ça revient toujours au fait qu'il me manque le véhicule, que je ne suis pas autonome de mes déplacements. [...] Il y a aussi la pandémie. Tout le monde comprend maintenant ce que c'est l'isolement. Alors, je me suis dit que je pourrais me déconfiner en même temps que tout le monde , a-t-elle ajouté.

Mais pas question pour elle de se déplacer dans un véhicule terne et ennuyeux. Il sera à l'image de sa personnalité flamboyante.

Elle va être colorée! Avec des arcs-en-ciel, des licornes. Elle va être magnifique! , a-t-elle juré.

Claudia Duchesne travaille sur un projet de balado. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Un projet de balado

Claudia Duchesne n'a vraiment pas la langue dans sa poche. Elle travaille actuellement avec une amie sur un projet de balado, qui devrait être lancé en mai.

On a créé Les batifoleuses qui va parler, avec beaucoup d'humour, de sujets tabous, de sexualité pour rendre ça léger et accepté , a-t-elle annoncé.

Sans filtre, elles souhaitent faire tomber les préjugés.

Pour les personnes à mobilité réduite, la mission c'est de nous rendre sexy, sexuelle, un être désirable. Je suis un humain à part entière. Sauf que j'ai les fesses assises sur du métal. Sur Tinder, si la personne est en fauteuil, c'est de ne pas se poser la question si je swipe ou pas , avait-elle comme message.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche