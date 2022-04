Lloyd Pandi, premier universitaire canadien repêché dans la NBA depuis 1994?

En saison régulière, Pandi a cumulé une moyenne de 14,7 points, 8,1 rebonds et 3,1 passes décisives en plus d'exceller sur le plan défensif. La cerise sur le sundae? L'ailier s'est classé parmi les 10 meilleurs au pays en termes d'efficacité sur les tirs de champ (FG %) et sur les lancers francs (FT %).

Il faut dire qu'en remportant un 2e titre national avec les Ravens au début du mois d'avril, celui qui a grandi à Orléans a mis toutes les chances de son côté.

Avec la manière que j'ai joué et la reconnaissance que j'ai eue, des équipes de la National Basketball Association NBA m'ont exprimé de l'intérêt et de là, j'ai décidé de mettre mon nom pour le repêchage , explique-t-il.

Lloyd Pandi (à droite) en compagnie de son coéquipier Biniam Ghebrekidan (archives). Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Depuis que le repêchage de la National basketball Association NBA a été réduit à deux rondes en 1989, les Pacers de l'Indiana ont été les seuls à piger dans l'une des pépinières canadiennes. C'était en 1994 : à l'époque, ils avaient choisi Will Njoku de l'Université Saint Mary’s au 41e rang. Ce dernier n'a toutefois jamais joué un match de saison régulière en National Basketball Association NBA .

Lloyd Pandi entend devenir le 2e membre de ce club sélect et éventuellement, réussir là où son prédécesseur avait échoué en faisant carrière dans le circuit Silver.

Je suis confiant, du fait que des équipes m'ont démontré de l'intérêt. À ce point-ci, on m'a invité à participer à un camp d'entraînement à Las Vegas. C'est un camp qui va beaucoup m'aider au niveau de mes astuces pour me préparer pour le repêchage , raconte l'ailier de 22 ans.

Un printemps chargé en vue

Au cours des deux prochains mois, le Franco-Ontarien s'entraînera donc avec plusieurs des meilleurs espoirs au monde. Les recruteurs seront alors en mesure de déterminer s'il fait partie des 60 joueurs les plus prometteurs de la cuvée 2022. Et s''il n'est pas repêché, Lloyd Pandi pourrait tout de même signer un contrat à deux volets pour rejoindre le club-école d'une franchise.

Vegas, ça va me donner l'opportunité d'augmenter la notoriété de mon nom dans les cercles National Basketball Association NBA . Ça va me donner l'opportunité de jouer pour une équipe dans la Summer League , précise-t-il.

Dans tous les cas, la vedette des Ravens est conscient qu'il est plus près que jamais de faire de son plus grand rêve une réalité. Selon lui, il ne serait pas dans cette situation s'il avait choisi une université de 1ère division dans la National Collegiate Athletic Association NCAA plutôt que les Ravens de l'Université Carleton.

Dès le départ, ils m'ont supporté, ils ont supporté notre équipe, donc vraiment je donne gloire au Seigneur, à mes coéquipiers et à mes coachs , insiste le joueur de 6 pieds, 4 pouces.

« Ça a toujours été un rêve que j'ai eu depuis que j'étais un enfant. D'être dans cette position, je ne suis pas nécessairement surpris, mais je suis vraiment béni. » — Une citation de Lloyd Pandi, joueur de basketball des Ravens de l'Université Carleton

À la fois humble et confiant, Lloyd Pandi n'oublie pas que tout a débuté avec un parc d'Orléans, deux paniers et un ballon de basket. Surtout, il garde en tête que le plus dur reste à venir.