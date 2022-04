Une pouponnière, plutôt que des enclos pour sauver le caribou

Un biologiste, spécialiste du caribou, et le Bioparc de la Gaspésie veulent mettre en place un projet de pouponnière, d'élevage et de réintroduction dans la nature pourrait aider à repeupler le cheptel de la Gaspésie.

Le Bioparc de la Gaspésie, à Bonaventure, a soumis l'automne dernier un projet pilote au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

C’est Serge Couturier, biologiste gaspésien et grand spécialiste du caribou, qui a amené l’idée de ce projet pilote sur la table de l’équipe de Bonaventure.

D’après lui, la seule technique pour éviter d’assister à l'extinction complète du caribou en Gaspésie, c’est de mettre en avant un projet d’élevage et de réintroduction en nature.

Il estime qu’il pourrait ramener la population des caribous de la Gaspésie autour d'une centaine d'individus en trois ans.

Plus d'une dizaine de petits par année

En entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, la directrice du Bioparc a expliqué plus en détails le projet qui est de capturer une vingtaine d’individus, une majorité de femmes et quelques mâles, de les garder en captivité au sein au bioparc et de les amener à se reproduire.

On serait en mesure de reproduire de douze à quinze petits par année , affirme Marie-Josée Bernard, la directrice du Bioparc. La quinzaine de jeunes profiteraient de soins optimaux du personnel du parc.

Une fois âgés de 11 mois, les petits seraient remis en nature dans l’aire naturelle de la harde des caribous de la Gaspésie. Ils amèneraient une augmentation du nombre de caribous plus facilement , estime Marie-Josée Bernard.

La directrice générale du Bioparc, Marie-Josée Bernard, propose un projet-pilote de pouponnière et de réintroduction dans la nature afin de reconstituer le cheptel (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

La directrice du Bioparc estime que le site dispose de l’expertise nécessaire pour mener à bien un tel projet, dont la garde d’animaux en captivité, des cervidés et des caribous. On a des caribous au bioparc depuis toujours , fait-elle valoir. Bien sûr, ça prendra des infrastructures supplémentaires puisque les caribous en question seront dans des enclos à part.

Un modèle qui a déjà fait ses preuves

Le biologiste Serge Couturier rappelle que la technique d’élevage et de réintroduction a démontré son efficacité par le passé, dans la région de Charlevoix, au début des années 1970.

Pendant trois ans, les caribous du moyen Nord ont été emmenés en élevage près de Québec (...), et les jeunes ont été relâchés dans la nature. La population est montée jusqu'à 150 individus et s’est maintenue pendant 50 ans , rapporte Serge Couturier.

Un projet similaire est également proposé pour sauver quelques populations de caribous en Alberta.

En Gaspésie, Serge Couturier ajoute que le projet pilote pourrait permettre, pour la première fois, de mélanger la génétique des deux populations de caribous, aujourd'hui séparées par la route 299.

Actuellement, l’une vit sur les monts McGerrigle, l’autre sur les monts Albert et Logan. La progéniture des caribous capturés d’un côté de la route serait réintroduite de l’autre côté.

Dans ce projet pilote, les enclos de maternité conçus par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP pourraient servir d’enclos d'acclimatation aux caribous, avant qu'ils ne soient relâchés dans la nature. Toutefois, le biologiste tient à distinguer le projet pilote du Bioparc de la stratégie actuelle du ministère pour les hardes de Charlevoix et de Val-D'Or qui n’inclut aucun plan de remise en nature.

« Mettre des animaux dans des mouroirs en attendant que la fin arrive, ce n’est pas une stratégie de conservation! » — Une citation de Serge Couturier, biologique de la faune et expert du caribou

Le Bioparc comme Serge Couturier croient que d’autres efforts devront s'ajouter pour sauver l’espèce.

On voit cela comme une solution supplémentaire. Toutes les mesures sur la protection et de restauration de l’habitat du caribou, et la protection des prédateurs, doivent se poursuivre. Notre seul projet n’a pas la prétention de régler à lui seul la situation des caribous , précise la directrice du Bioparc.

Le biologiste Serge Couturier a parlé du projet lors de son passage devant la Commission indépendante sur les caribous montagnards et forestiers à Sainte-Anne-des-Monts (archives). Photo : Radio-Canada

L’urgence d’agir maintenant

Pour Serge Couturier, il ne faut pas attendre de restaurer l’habitat des caribous pour protéger les effectifs de caribous.

« Si on n’agit pas au niveau des individus, la tendance fait que selon moi d’ici 2025, il ne reste plus de caribous en Gaspésie. » — Une citation de Serge Couturier

Si le nombre de caribous frôle la vingtaine, le projet pilote pourrait être plus difficile à réaliser. Idéalement, le biologiste estime qu'il faudrait encore des caribous en liberté pour guider les jeunes lorsqu'ils seront réintroduits dans la nature

Le projet pilote a été soumis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP en septembre dernier. Selon la responsable du Bioparc, le ministère aurait indiqué avoir choisi pour le moment une autre solution.

Interrogé par Radio-Canada, le ministère a répondu par courriel : Nous confirmons que le projet en question a été soumis. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP a assuré le suivi approprié auprès de la partie concernée. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP n'émettra aucun autre commentaire à ce sujet .

Effectivement, le ministère a plutôt choisi d'investir dans des enclos de protection. En Gaspésie, ces enclos abriteront de manière temporaire les femelles gestantes et leurs faons. Le projet a toutefois été reporté à l'an prochain.

Le Bioparc et Serge Couturier ont l'intention de redéposer le projet dans le cadre des consultations de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards qui se termineront le 31 mai.

Le coût du projet pilote est estimé à environ 2,5 millions de dollars, sur trois ans.