Trois ans après l’incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron salue l’avancée des travaux

Le président français a félicité ceux qui passent leurs jours et leurs nuits à rénover l'édifice, un témoignage d’espérance [...] dans cette période où l’on sort de la COVID-19 et où la guerre fait rage en Europe .

Le président n’a pas manqué de souligner le symbolisme de ce troisième anniversaire, qui coïncide avec la fête chrétienne du Vendredi saint. Des fidèles ont d’ailleurs pu célébrer une première liturgie en trois ans sur le parvis de la cathédrale, en matinée.

Il se trouve que cette fête religieuse correspond aussi –c'est assez rare – à Pessah pour nos compatriotes de confession juive et au ramadan pour nos compatriotes de religion musulmane , a-t-il noté, relevant une espèce de synchronisme tout en réaffirmant son rôle de président d’une république laïque .

Lors de son inspection du chantier, le président a qualifié l’avancée des travaux d’extraordinaire et a réaffirmé l’objectif de rouvrir la cathédrale en cinq ans, soit d’ici 2024, même si son entourage précise que certains travaux pourraient se poursuivre après la réouverture .

Des travaux en deux temps

L’objectif d'une réouverture en 2024 concerne l’intérieur de la cathédrale, de manière à la rendre accessible aux fidèles et aux touristes.

Selon l’historien de l’architecture Jean-François Cabestan, il s'agit d'un échéancier possible , compte tenu de l’avancée des travaux.

En dépit de tout ce qui s’est produit, que ce soit la COVID-19 ou la découverte de fortes concentrations de plomb – tous les éléments étaient rassemblés pour retarder le chantier –, on est arrivé au bout des opérations de sécurisation, de consolidation, de nettoyage intérieur et extérieur de la cathédrale , explique celui qui enseigne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. La cathédrale accueillait 12 millions de visiteurs par année avant sa fermeture en 2019. Photo : Reuters / Philippe Wojazer

La stabilisation de l’édifice et son dépoussiérage, premières étapes de la restauration de Notre-Dame, se sont terminés à l’été 2021 au coût de 207 millions de dollars canadiens.

Les pierres de taille choisies pour remplacer celles abîmées lors du brasier sont en cours d'extraction. La reconstruction des voûtes effondrées exige à elle seule 150 m3 de pierres neuves.

Or, cela n’a rien à voir avec la reconstruction de la flèche et de la charpente, affirme Jean-François Cabestan. Plus de 1000 chênes ont été coupés dans différentes régions du pays afin de fournir les poutres nécessaires à ces travaux, qui doivent débuter en 2023.

Le chantier pourrait se poursuivre sur une dizaine d’années en raison de la complexité des travaux extérieurs, pour lesquels il subsiste encore énormément d’inconnues .

L’expert cite notamment le débat entourant l'utilisation du plomb, source de pollution après l’incendie, pour recouvrir la flèche et le toit de la cathédrale. La mairie de Paris se montre réticente à son utilisation, alors que le choix du président Macron d’une reconstruction à l’identique le requiert.