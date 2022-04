Un pas de plus vers une usine de recyclage de batteries à Baie-Comeau en 2022

Dans cette future usine, il est prévu de recycler des batteries électriques, soit des batteries rechargeables et commerciales de nickel et de cadmium, explique le chef des opérations pour St-Georges Éco-Mining, François Dumas, qui est également directeur de EVSX, la filiale de recyclage de batteries.

« Ce sont des batteries typiques, par exemple, pour perceuses électriques, pour les batteries commerciales, à peu près tout ce qui est batteries rechargeables, incluant les batteries rechargeables double A, triple A, les batteries rechargeables 9 volts, ces choses-là. » — Une citation de FrançoisDumas, chef des opérations pour St-Georges Éco-Mining

St-Georges Éco-Mining convoite deux terrains à Baie-Comeau d'une superficie totale d'environ 400 000 pieds carrés. Pour la compagnie, Baie-Comeau est une ville stratégique en raison du nickel présent dans la région.

La première phase de ce projet est évaluée entre 10 et 15 millions de dollars et pourrait générer entre 30 et 50 emplois.

Réutilisation complète des batteries

Une fois l'usine implantée, la première étape sera de décharger et de neutraliser toutes les batteries, explique François Dumas. Il y a toujours une charge, même une fois que [les batteries] sont jetées , explique-t-il.

L'énergie résiduelle pourrait même être réutilisée pour l'usine elle-même ou pour la revente.

Les batteries seront ensuite broyées, ajoute le chef des opérations. Les électrolytes et le plastique seront séparés. Une fois le plastique récupéré, il sera converti en huile, puis en hydrogène.

L'aluminium, le cuivre, l'acier, et le graphite seront eux aussi séparés. L'aluminium devrait trouver preneur assez près en termes de géographie, l'acier et le cuivre également , selon François Dumas.

St-Georges Éco-Mining songe aussi à transformer le graphite, que François Dumas juge de qualité moyenne, en briquettes pour les vendre à l'industrie de l'acier et de l'aluminium.

Le 30 % restant de la masse est un concentré de métaux critiques, soit du nickel, du cobalt, et du cadmium. Le cadmium sera vendu à diverses industries, comme des entreprises de batteries ou de peintures. Le nickel et le cobalt seront vendus en lingots sur les marchés internationaux, toujours selon François Dumas.

Tous les profits générés par ces ventes seront ensuite utilisés pour le développement de phases additionnelles prévues par St-Georges Éco-Mining, ajoute le chef des opérations.