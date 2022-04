Un prix remis pour reconnaître l’engagement étudiant pour la diversité à l’UQAR

Depuis plus de cinq ans, Jihed Bentahar, étudiant au doctorat en Ingénierie à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), s'implique pour aider les étudiants internationaux à se sentir accueillis dans le nouveau milieu. La Fondation de l'UQAR lui a récemment décerné un Prix de reconnaissance en équité, diversité et inclusion.

En entrevue à l'émission Info-Réveil, l'étudiant raconte qu'il est arrivé à Rimouski à l'automne 2015 pour une maîtrise en ingénierie, plus spécifiquement en biotechnologie.

Il explique qu'il a travaillé pendant deux ans à extraire des molécules appelées lactases des microalgues, qui sont fréquemment employées dans le domaine pharmaceutique pour les personnes qui ont une intolérance au lactose.

Après [ces deux ans de maîtrise], je me suis vraiment senti bien intégré ici, à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent et j'ai beaucoup aimé la région et ce qu'on fait à l'UQAR aussi , souligne Jihed Bentahar.

Il a ensuite décidé de s'inscrire au doctorat et de poursuivre son travail d'étude des microalgues à l'Université du Québec à Rimouski UQAR .

En plus de ses études, le Tunisien d'origine a, dès 2016, aussi offert des heures bénévolement pour aider à l'accueil des étudiants internationaux à l'Université du Québec à Rimouski UQAR .

Il a notamment participé à la création d'un guide d'accueil.

« Ce que j'ai remarqué c'est que, généralement, on entend beaucoup parler d'équité, de diversité et d'inclusion partout, mais comment l'appliquer dans notre vie personnelle? » — Une citation de Jihed Bentahar, étudiant au doctorat en Ingénierie à l'UQAR

C'est pour répondre à cette question qu'il a investi de son temps pour développer ce guide qui a ensuite été distribué dans plusieurs pays francophones.

L'objectif est d'aider des personnes nouvellement arrivées à les aider à se sentir accueillies à l'université et à Rimouski.

Jihed Bentahar soutient qu'il s'est senti content, fier et honoré de recevoir le Prix de reconnaissance en équité, diversité et inclusion volet communauté étudiante pour sa participation dans ce projet.

« C'est une reconnaissance d'avoir fait quelque chose qui peut aider à propager plus les valeurs de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. » — Une citation de Jihed Bentahar, étudiant au doctorat en Ingénierie à l'UQAR

Il a ajouté que, selon lui, l'inclusion passe par la création des liens avec des personnes issues de nombreux milieux différents qui forment la diversité et de tisser ces liens dans un milieu de camaraderie. Chacun peut apprendre des choses de l'autre personne , ajoute l'étudiant.

Jihed Bentahar affirme qu'il se sent maintenant pleinement intégré dans son milieu. à Rimouski.

Une lutte contre le terme étudiant étranger

Jihed Bentahar a profité de l'entrevue pour souligner le fait qu'il déteste le terme étudiant étranger qui, selon lui, nuit à l'intégration des étudiants internationaux.

Quand tu arrives et que tu entends que tu es un étudiant étranger, ça crée vraiment une barrière entre toi et, premièrement, l'université et même la ville où tu vis parce que tu ne te sens pas égal aux autres , dit-il à ce propos.