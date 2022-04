Tempête printanière : automobilistes et camionneurs reprennent la route

Fermé depuis mercredi soir, le tronçon de la route Transcanadienne entre Moosomin, en Saskatchewan, et Winnipeg, au Manitoba, a été rouvert à la circulation en matinée, vendredi.

La tempête qui a frappé le sud-est de la Saskatchewan et une bonne partie du Manitoba avait rendu les routes impraticables en raison des forts vents et de l’accumulation de neige.

Vendredi, les conducteurs ont rangé leurs bagages dans leurs véhicules et préparé leur itinéraire pour la journée. Un soulagement pour bon nombre d’entre eux, qui souhaitent retourner à la maison, près de leurs proches.

C’est le cas de Richard Mainville. Ce résident d’Edmonton se dirige vers l’Abitibi-Témiscamingue pour assister aux funérailles de son père. Après une journée et demie de délai et de dépenses imprévues, il a confiance que les conditions météorologiques et routières lui permettront de se rendre à temps.

« Je suis bien content. Les chemins sont ouverts. Il fait beau, il y a du soleil et peu de nuages. Nous devrions nous rendre sans problème. » — Une citation de Richard Mainville, automobiliste

Il en est de même pour Clint Garner, automobiliste qui réside au Manitoba.

Je suis plus qu’heureux de pouvoir rentrer à la maison. C’est la fin de semaine de Pâques et je suis content de pouvoir reprendre la route , dit-il.

Pour sa part, Norman Jamont va de l’avant et souhaite continuer de profiter au maximum de son voyage avec sa fille et ses trois petits-enfants.

Moosomin est un bel endroit, mais ce n’est pas chez nous. Nous sommes heureux de pouvoir reprendre la route , précise M. Jamont.

Prudence de mise sur les routes

Malgré la réouverture de la Transcanadienne, les automobilistes doivent s’attendre à observer encore quelques précipitations, selon Environnement et changement climatique Canada.

D’ailleurs, certains tronçons peuvent être glacés et le vent peut affecter les déplacements.

Avec les conditions routières changeantes par endroit et les opérations de déneigement toujours en cours, le météorologue Dominic Martel recommande aux conducteurs d’être prudents et surtout de porter attention aux camions de déneigement.