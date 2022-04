Pénurie de professionnels en cybersécurité à Calgary et au pays

Selon le Service de police de Calgary, les cyberattaques ont augmenté de 174 % entre 2017 et 2021. La police a enquêté sur 100 attaques de rançongiciels depuis 2016, et ces chiffres ne représentent que les incidents qui lui ont été rapportées.

La police estime que seuls 10 % des cyberattaques sont signalées.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui représente 9000 entreprises en Alberta seulement, entend parler d’entrepreneurs inquiets de devenir victimes de pirates informatiques, selon la directrice principale des partenariats marketing et de la stratégie de marque, Mandy D'Autremont.

Les gens en parlent davantage, dit-elle. On reçoit plus d’appels. Les entrepreneurs le savent et ils se demandent maintenant comment ils peuvent se protéger.

Et maintenant que les employés retournent sur leurs lieux de travail, les petites et moyennes entreprises recherchent des personnes qui peuvent les aider à rendre leurs systèmes plus sécuritaires, indique Calvin Engen, gestionnaire des technologies chez F12.net, une entreprise qui offre un service de formation en cybersécurité.

Les entreprises veulent faire plus d’affaires et dans cette accélération, elles deviennent aussi des cibles , dit-il.

Il y a selon lui une énorme demande de services de cybersécurité en Alberta et au Canada, et une demande tout aussi importante de professionnels capables d'offrir ces services.

On manque de compétences en cybersécurité, il n’y a simplement pas assez de personnes qui travaillent dans ce secteur. Et celles qui y travaillent sont rapidement repérées par une multitude de compagnies en pleine expansion , dit-il.

Alors que le type de cyberattaques et leur amplitude ne font qu’augmenter, l’Alberta n’est pas la seule province à souffrir d’une pénurie de professionnels, selon le président du programme de cybersécurité à l’Institut de technologie du nord de l’Alberta, John Zabiuk. Il constate la même chose partout au pays et ailleurs dans le monde.

John Zabiuk dit qu’il est en contact régulier avec des membres de l’industrie et des représentants du gouvernement qui sont constamment à la recherche de professionnels dans le domaine.

Le manque de professionnels et d’inscriptions dans les programmes de cybersécurité est d’ailleurs une énigme intéressante , constate-t-il, compte tenu du fait que les salaires sont élevés et que la demande est forte.

Les entreprises commencent tout juste à s’intéresser un peu plus à ce secteur incompris , ajoute-t-il. Nous entendons tous parler des attaques, mais nous ne connaissons pas vraiment les détails des événements. Et donc, nous ne savons pas vraiment ce qui est en train de se passer.

Une meilleure prise de conscience des enjeux de cybersécurité et des efforts supplémentaires pour informer les gens sont nécessaires pour mieux lutter contre les pirates informatiques, selon John Zabiuk.

Avec les informations de Jade Markus