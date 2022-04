Le Nord de l’Ontario, bientôt un « désert de services en obstétrique »

Méthodologie : Les auteurs étudient les changements dans l’offre de service des 40 hôpitaux de la région en comparant les données de 2020 avec celles de 1999.

L’article, publié dans le journal canadien de la médecine rurale, explique que neuf communautés ont perdu leurs services en obstétrique depuis 1999.

Cette réduction de services n'a pas été accompagnée d’un ajout d’offre ailleurs : Aucun hôpital sans soins obstétriques en 1999 n’avait ouvert un service en 2020 , souligne l’étude signée par Eliso Orrantia, Peter Hutten-Czapiski, Mathieu Mercier et Samarth Fageria.

Trois des auteurs de l'étude sont affiliés à l'École de médecine du Nord de l'Ontario. (Archives) Photo : CBC / Jenifer Norwell

Les personnes enceintes vivant dans les régions qui ont perdu leurs services obstétriques doivent faire en moyenne deux heures et demie de route pour avoir accès aux soins de maternité.

Une situation qui préoccupe grandement Robyn Hobbs, une résidente d’Espanola enceinte de 19 semaines qui doit faire plus d’une heure de voiture pour se rendre chez son obstétricienne.

Ayant fait des fausses couches, Mme Hobbs craint ne pas avoir accès à des services adéquats en cas d’urgence.

Un risque réel d'accouchement hors hôpital

Il y a un département d’urgence à l'hôpital régional d’Espanola, mais il n’y a pas de médecin spécialisé en soins de maternité , explique celle qui devra également se déplacer vers Sudbury pour donner naissance.

« Je suis terrifiée à l’idée d’accoucher dans la voiture, à mi-chemin. » — Une citation de Robyn Hobbs, résidente d'Espanola dans le Nord de l'Ontario

Pour une résidente d'Eliott Lake, ce cauchemar est devenu réalité.

J'ai du me rendre à Sudbury pour avoir ma troisième. Je l'ai eue sur le bord du chemin. J'ai accouché avant d'arriver [à l'hôpital] , raconte Vicky Gareau.

Cette mère de cinq enfants devait se rendre à Sudbury parce qu'il n'avait pas de chambre de maternité disponible dans sa communauté. Tout le monde doit aller à Sudbury pour avoir ces services, pas juste moi.

Une question d’équité des soins

L’élue néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, explique qu’il coûte cher d'offrir ces services spécialisés dans le Nord de l’Ontario.

La députée France Gélinas (Archives) Photo : CBC/Roger Corriveau

On n’a pas les économies d’échelle de Toronto , admet-elle. Mais on a tout de même le droit à l’équité d’accès aux services.

Les obstétriciens et obstétriciennes de l’Ontario doivent faire au moins cinquante accouchements par année pour rester dans les normes de leur profession, selon Mme Gelinas.

Parfois, dans les hôpitaux régionaux du Nord, ces spécialistes en soins de maternité ne suivent pas suffisamment de dossiers pour respecter cette exigence du ministère de la Santé.

Mais il existe des solutions, selon France Gélinas. Au Québec, les spécialistes peuvent offrir des services dans d’autres régions pour atteindre le minimum d’accouchements annuels requis , dit-elle à titre d’exemple.

En attendant que le gouvernement accepte d’étudier cette solution, les services obstétriques ferment l’un après l’autre dans le Nord de l’Ontario , déplore l’élue de Nickel Belt.

« Les familles du Nord en paient le prix. Ils prennent des risques, sur les routes, l’hiver, voyageant avec une personne enceinte alors que ça pourrait être évité. » — Une citation de France Gélinas, élue néo-démocrate de Nickel Belt

Peu d’options pour les soins de fertilité

Robyn Hobbs a essayé de tomber enceinte de son mari pendant plusieurs années avant de se rendre à la clinique de fertilité de Sudbury.

Si les options de soins de maternité sont limitées dans le Nord de l’Ontario, les soins de fertilité, eux, sont encore moins accessibles. (Archives) Photo : Radio-Canada

Or, cette dernière attend qu’une patiente ait fait au moins trois fausses couches avant de faire certains tests.

Je n’avais pas la force de traverser une autre fausse couche , raconte Mme Hobbs. J’ai décidé d’aller dans une autre clinique à Toronto.

Après de longs voyages vers le sud de la province, Mme Hobbs a finalement déclenché une grossesse.

Elle estime que les services de fertilité devraient être plus nombreux et plus accessibles dans le Nord de l’Ontario.