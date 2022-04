Le pape François à Québec : « un scénario plus que probable »

Bien qu'encore incertaine, la visite du pape François à Québec à la fin juillet est « fort possible », selon l'expert en affaires religieuses, Alain Pronkin et le cardinal-archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix.

Le pape François devrait visiter au moins trois villes, soit Edmonton, Québec et Iqaluit, lors d'un voyage au Canada à la fin juillet, a appris CBC auprès de sources gardées confidentielles.

Le Saint-Père avait annoncé cette visite le 1er avril dernier, lors de réunions au Vatican avec des délégués autochtones du Canada. Il s'était alors excusé pour les actions de certains membres de l'Église catholique romaine dans les pensionnats pour Autochtones du Canada. Il doit également présenter ses excuses en territoire canadien.

L'état de santé du pape, la guerre en Ukraine et la pandémie pourraient toutefois limiter son itinéraire, qui doit être confirmé prochainement.

Le pape François salue la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, à Rome, pour sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi, prononcée depuis le balcon du Vatican. Photo : afp via getty images / FILIPPO MONTEFORTE

N'empêche, la multiplication des voyages du souverain pontife durant la pandémie rend toutefois plausible cette visite au Canada. On sait qu'il vient d'aller à Malte. On sait qu'il va aller au Liban en juin [...]. On sait que début juillet il va aller au Congo, précise Alain Pronkin.

Dans ce contexte, un arrêt à Québec devient alors fort probable. À la fin juillet, dans la Ville de Québec, à la Cathédrale Saint-Anne-de-Beaupré, il y a le pèlerinage annuel et c'est un pèlerinage qui est extrêmement suivi par les autochtones , indique l'expert. Ça serait une occasion unique .

Des Autochtones attendent le sacrement de l'onction des malades devant la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré (Archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Le lieu a d'ailleurs été visité par le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Canada, il y a 38 ans.

Première paroisse du Canada

La présence du cardinal-archevêque de Québec Monseigneur Lacroix pourrait aussi jouer dans l'équation, ajoute Alain Pronkin. Québec est également la première paroisse de l'histoire canadienne.

Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attentes. On aimerait bien qu'il vienne chez nous , croit Mgr Lacroix, qui ne veut toutefois pas s'avancer sur l'itinéraire exact et les dates de sa visite.

« J'aimerais bien pouvoir vous le dire, mais [pas] tant que le pape n'aura pas fait son choix. Québec est bien sûr une possibilité. C'est lui qui va faire son choix. » — Une citation de Mgr Gérald Cyprien Lacroix, cardinal-archevêque de Québec

On se prépare. Les évêques du Canada l'invitent, mais aussi le gouvernement du Canada. Tous les niveaux de gouvernements travaillent en collaboration et aussi, n'oublions pas, en concertation, en dialogue, avec les peuples autochtones du pays. La principale raison de sa visite c'est de venir rencontrer les autochtones chez eux sur le territoire canadien , ajoute l'homme d'Église.

Mgr Lacroix rappelle aussi que le pape François a déjà visité Québec en 2008, alors qu'il était cardinal-archevêque de Buenos Aires, en Argentine.

Lever l'incertitude en respect pour les victimes autochtones

Des voix autochtones s'élèvent pour que l'incertitude sur cet itinéraire soit levée rapidement en respect pour les victimes des pensionnats autochtones qui disparaissent tranquillement et méritent de vivre cet évènement . C'est du moins l'avis l'ex-commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la sénatrice Michèle Audette.

Michèle Audette (archives) Photo : The Canadian Press / David Lipnowski

Une fois qu'on va avoir les confirmations que la délégation qui va accompagner le pape est en territoire qu'on appelle le Canada, il va avoir toute sorte d'émotions en moi pour être sûr qu'on fasse bien les choses et que ça soit un nouveau chapitre dans l'histoire sombre auquel trop de gens d'entre nous avons vécu, témoigne la sénatrice et militante.

« D'ici ce temps-là, c'est important qu'on nous rassure que ça va se passer. Ça, pour moi, j'ai besoin de l'entendre pour bien des gens, dont ma mère, ma belle-mère et les gens que je connais. » — Une citation de Michèle Audette, sénatrice

Je comprends le contexte de COVID, de pandémie. Chez nous aussi les gens sont âgés, c'est la même chose pour le pape. L'incertitude, on est plus capable avec ça .

La délégation d'autochtones du Canada qui s'est rendue à Rome en avril s'attend à ce que le pape présente des excuses complètes sur le sol canadien pour le rôle de l'Église dans la gestion des pensionnats, ce qui répondrait à un appel clé de la Commission de vérité et réconciliation.

L'étole offerte par la délégation des Premières Nations au pape. (Archives) Photo : Vatican via Reuters

Une visite salvatrice?

La sénatrice croit que les lieux visités par le pape vont au-delà du symbole : c'est une question de respect pour des centaines de victimes des pensionnats autochtones. Pendant des décennies, on a exigé, on a demandé, on a supplié, peut-être, pour certains, que le Vatican et le Saint-Père fassent ses excuses. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de nous quitter et la plupart des générations qui sont affectées par ça. Je crois que c'est pour nos grands-parents et pour nos parents que cet évènement doit avoir lieu .

Cette visite doit permettre la reconnaissance d'une culture autochtone au pays, une culture mise à mal depuis l'arrivée des premiers Européens au Canada, selon Mme Audette.

« Des gens pensaient avoir découvert quelque chose et là [ils ont] fondé du droit, de la culture juridique, organisationnelle et démocratique en fonction de cette pensée-là et de ces façons de faire alors qu'il avait une pensée autre et une occupation autre. On avait des droits nous aussi qui sommes complètement bafoués. » — Une citation de Michèle Audette, sénatrice