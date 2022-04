Denis Tardif ne sera pas candidat aux élections provinciales

La santé du député ne lui permettrait pas de solliciter un nouveau mandat.

C’est une situation qui me joue des tours depuis plusieurs années. J’ai tout donné et maintenant, je dois prendre du recul pour récupérer. […] Ce fut un grand privilège de porter votre voix à l’Assemblée nationale et je vous remercie encore pour votre collaboration au cours des dernières années , écrit-il par voie de communiqué.

Depuis le 30 août dernier, le député a suspendu ses activités. Son médecin lui avait recommandé de cesser ses activités professionnelles pour une période indéterminée . Il s'agit du deuxième congé de maladie du député depuis son élection.

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata s’est également retiré temporairement du caucus des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2020 après la diffusion d’une vidéo où on le voyait, en état d'ébriété, faire fi des mesures sanitaires en vigueur dans un bar. Cet épisode a plongé autant le député que le gouvernement dans l'embarras.

François Legault a ensuite autorisé Denis Tardif, en avril 2021, à réintégrer le caucus de la Coalition avenir Québec.

Toujours par écrit, il cite ses principales réalisations lors des quatre dernières années, soit la construction de la maison des aînés au Bas-Saint-Laurent, d’une résidence pour aînés à L’Isle-Verte, d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup et le financement des traversiers L’Héritage et Le Corégone.

Denis Tardif indique qu'il n'accordera aucune entrevue.