Une sinistrée des inondations de Merritt suggère de vérifier sa police d’assurance

La maison de Pam Velt a été emportée par la rivière Nicola en novembre. Elle et son mari croyaient avoir contracté une police d'assurance complète. Leur compagnie d'assurance leur a offert un dédommagement de 30 000 $ pour leur propriété de 414 000 $, selon son évaluation municipale. Ils ont été abasourdi par le montant proposé par leur assureur et ont demandé une révision de leur réclamation, explique Pam Velt.

« Tout ce que nous avons accumulé à la sueur de nos fronts à disparu. » — Une citation de Pam Velt

Le couple venait d'entamer leur retraite sur la propriété rurale située le long de la route 8 à l'ouest de Merritt et prévoyait la léguer à leur fils vivant avec eux.

Aujourd'hui, ils vivent temporairement dans un campeur de 3,6 mètres grâce au soutien de la Croix rouge canadienne.

Ils se croyaient assurés

Le couple avait pourtant payé un supplément pour une police d'assurance couvrant les dégâts causés par une pluie abondante ou une rivière qui sort de son lit.

Selon une copie de la police d'assurance du couple, celui-ci détient une couverture pour ses biens de 674 050 $ dont 313 500 $ pour leur maison, et le reste pour les autres structures sur leur terrain, leurs autres biens, et pour perte d'usage.

Toutefois, dans la section sur les couvertures additionnelles, la couverture en cas de dégâts causés par une rivière sortant de son lit est de 30 000 $.

Leur compagnie d'assurance, Wawanesa Mutual Insurance Compagny, refuse de se prononcer sur les détails de la police d'assurance ou de la réclamation du couple en raison de ses politiques sur la vie privée et la confidentialité.

Les habitants de Merritt ont été évacués lors des inondations de novembre 2021. Photo : Brandon Fawcett

Que faire?

En plus de demander une révision de leur réclamation à leur compagnie Wawanesa Mutual, Pam Velt et son mari peuvent s'adresser au Service de conciliation en assurance de dommages. Sur son site Internet, cet organisme se décrit comme un service indépendant de règlement de différends qui offre une aide gratuite et impartiale aux consommateurs canadiens d’assurance habitation, automobile et commerciale .

Le couple peut également faire une demande à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada ( ACFC ). Celle-ci explique sur sont site Internet qu'elle veille à ce que les institutions financières sous réglementation fédérale respectent les mesures de protection des consommateurs, de même qu'à promouvoir l'éducation financière et à sensibiliser les consommateurs à l'égard de leurs droits et de leurs responsabilités .Avant 2015, seuls les gouvernements fédéral et provinciaux offraient des dédommagements aux sinistrés par l'entremise de leurs programmes d'aide financière en cas d'inondations, explique le porte-parole de Wawanesa, Brad Hartle. Il ajoute que sa compagnie est une de trente au Canada qui offre désormais une quelconque couverture en cas d'inondation.

Certaines propriétés sont plus à risque d'inondation causé par le débordement d'une rivière que d'autres et cela est reflété dans la couverture disponible et son prix , dit-il.

En novembre 2021, une personne a été tuée emportée par une coulée de boue causée par une pluie extrême près de Lilloett à 250 kilomètres au nord de Vancouver. Photo : Fournie par Pemberton District Search & Rescue

La valeur des dégâts dus aux événements météo extrêmes augmente

Le coût des dommages assurés causés par un événement météorologique extrême a explosé depuis dix ans, selon Rob de Pruis, directeur national responsable des relations avec les consommateurs et l'industrie pour le Bureau d'assurance du Canada. La moyenne annuelle nationale est actuellement de 2,1 milliards de dollars par année alors qu'elle était de 422 millions entre 1983 et 2008.

Les membres de l'industrie des assurances ont constaté une augmentation de la fréquence et de la sévérité des incidents météorologiques extrêmes et sonnent l'alarme depuis des années , dit Rob de Pruis.

Les dégâts causés par les inondations de novembre dernier ont été les plus coûteux de l'histoire de la Colombie-Britannique. En janvier, la valeur des dommages assurés était estimée à 515 millions de dollars. Une somme qui risque d'augmenter et qui ne comprend pas le coût des dommages non assurés, selon le Bureau d'assurance du Canada.

Une ferme dans la prairie de Sumas en Colombie-Britannique lors des inondations de novembre 2021. Ce secteur est à haut risque d'inondations et est d'ailleurs entouré de digues en guise de protection. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Peu de propriétés à risque sont assurées

Selon une estimation approximative, environ 30 % des propriétés situées dans des zones à haut risque sont assurées pour les dommages causés par une inondation due au débordement d'une rivière, explique Rob de Pruis qui ajoute qu'il n'y a pas de données officielles.

Environs 800 000 propriétés situées dans des zones à risque élevé au Canada sont non admissibles à une couverture, explique-t-il.

Le Bureau des assurances du Canada collabore avec le gouvernement fédéral pour établir une carte des zones à risque d'être inondées ainsi qu'un plan pour augmenter l'admissibilité à une couverture pour ceux qui n'en ont pas, note Rob de Pruis.

Entre-temps, ce sont les compagnies d'assurance qui établissent la couverture et son prix pour les zones à risque comme les plaines inondables et les terrains situés au bord des rivières.

Il explique qu'il est difficile d'établir le prix de ce type de couverture, car dans certains cas les risques sont si élevés que le prix juste pour une couverture devient inabordable, détaille M. de Pruis. Le coût augmente avec le risque et la limite de couverture peut-être réduite.

Cette semaine, le gouvernement provincial a demandé aux Britanno-Colombiens de se préparer pour de possibles désastres en contractant une assurance tout en admettant qu'il soit difficile d'obtenir une couverture pour inondation.

Sumas Prairie, à Abbotsford en C.-B., avant et pendant les inondations de novembre 2021. Photo : Maxar Technologies

Toujours en attente d'aide financière

Quant à Pam Velt et son mari, plusieurs mois après les inondations, ils font toujours des payements d'hypothèque pour une maison qui n'existe plus et pour des assurances de responsabilité civile au cas où quelqu'un se blesse sur leur propriété.Pam Velt porte des bottes de pluie et un chandail à capuchon qui lui ont été donnés, mais avec le changement de saison elle réalise qu'elle aura besoin de vêtements d'été.

« Quand tu te sauves avec jusque ce que tu as sur le dos, tu n'as rien. L'été arrive, j'ai tenté d'expliquer à la Croix rouge que nous n'avons pas de shorts. » — Une citation de Pam Velt

Le gouvernement provincial dit que les sinistrés ont sont admissible à jusqu'à 300 000 $ d'aide financière pour désastre et Pam Velt explique qu'elle espère bientôt en voir la couleur. En attendant, elle est reconnaissante pour le soutien de sa famille et de ses amis.