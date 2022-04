Cabaret noir, un spectacle qui met notamment en scène le racisme

D’ailleurs, c’est une équipe entièrement afro-descendante qui a travaillé avec Mélanie Demers, une première pour elle.

Est-ce que ça a changé quelque chose? Au début, j’avais presque un malaise. Faut-il être entre nous? [...] Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce "entre nous" où on peut parler sans ambages , explique-t-elle en entrevue avec Rebecca Makonnen.

« Ne pas être le représentant d’une nation ou d’un groupe fait qu’on est notre individualité. On peut se contredire, ne pas avoir les mêmes envies, les mêmes désirs. Ça fait partie de la richesse et de la profondeur d’une démarche. » — Une citation de Mélanie Demers

Vlad Alexis, Florence Blain Mbaye, Paul Chambers, Stacey Désilier et Anglesh Major sont les artistes qui accompagnent Mélanie Demers sur scène.

Des numéros diversifiés

Les numéros présentés lors du spectacle sont très divers. Le comédien Vlad Alexis s’engage dans une grande litanie. On a fait un numéro avec toutes les insultes qu’il a reçues et entendues , explique Mélanie Demers.

On peut également entendre le comédien Anglesh Major dans une mise en musique d’un extrait d’Othello. On s’est vraiment approprié Shakespeare. Othello et Desdémone se confrontent et affrontent le public avec de la musique et des mots extraordinaires, mais revisités avec un prisme contemporain , poursuit l’artiste.

Faire un choix

Comment Mélanie Demers a-t-elle choisi les œuvres qu’elle revisite dans ce cabaret? C’est complètement aléatoire. J’y suis allée avec mes coups de cœur et mes traumatismes. Ça va donc de la chanson de Doualé [dans Passe-Partout] qui fait partie du matrimoine mondiale, jusqu’à Othello, une scène de Lance et compte avec Lucie Baptiste et la poésie d’Aimé Césaire. On va vraiment dans tous les sens.

Mélanie Demers et Florence Blain Mbaye dans le spectacle « Cabaret noir » Photo : Sophie El Assaad

La première scène du spectacle s’appelle Autodafé. On a apporté tous nos livres qui auraient pu constituer notre négritude, on lit ses paroles et on les fait brûler ensemble. Ça devient comme une cendre commune. C’est à partir de là que de façon complètement subjective, certains numéros sont nés.

Le spectacle comporte également des numéros de danse avec Stacey Désilier.

Cabaret noir est présenté à l’Agora de la danse, à Montréal, jusqu’au 16 avril 2022.

Ce texte a été écrit à partir de l’entrevue réalisée par Rebecca Makonnen avec Mélanie Demers à l’émission On dira ce qu’on voudra. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.