Du matériel informatique volé au complexe médical L’Axe à Chicoutimi

Un ou des suspects seraient entrés par effraction dans un des bureaux du bâtiment, pour ensuite dérober du matériel informatique.

Les policiers se sont déplacés sur place et il n’y avait plus de suspect quand les policiers étaient là. Ce qui aurait été dérobé à première vue, ce serait du matériel informatique, puis ensuite les techniciens en identité judiciaire se sont aussi déplacés sur les lieux. Ils sont allés vérifier s’il y avait des preuves à prélever. On n’a pas les détails exacts sur ce qui a été volé et les montants , a indiqué Andréanne Nolin, porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS).

Une nuit mouvementée à la sortie des bars

Par ailleurs, les policiers de Saguenay avaient aussi été tenus occupés à l’heure de la fermeture des bars dans la nuit de jeudi à vendredi.

Tout d’abord, un homme de 37 ans s’en est pris aux patrouilleurs vers 2 h près du bar Le Flirt sur la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. L’individu, qui avait lui-même appelé à la centrale de police, paraissait désorganisé.

Il devrait être accusé de bris de probation, de voie de fait et menaces à l’endroit des policiers et de possession d’une arme prohibée, soit un couteau à lame rétractable. L’individu a été transféré au centre hospitalier pour une évaluation psychiatrique.

Toujours à Chicoutimi, un homme très intoxiqué a troublé la paix au Bistrot du Fjord. Il a été amené en cellule.

Une altercation a aussi eu lieu à la microbrasserie La Voie Maltée de Jonquière, mais les personnes impliquées avaient quitté à l’arrivée des policiers.

Enfin, un conducteur avec les facultés affaiblies a été intercepté peu avant 5 h sur le boulevard Talbot. Il a refusé de se soumettre à l’ivressomètre, mais il devra quand même faire face à des accusations.

Avec les informations d'Andréanne Larouche et de Nicolas St-Pierre