Le sol pourrait être riche en palladium et en nickel au nord de Manic-5

D'autres métaux ont également été découverts dans les carottes prélevées du sol, comme du rhodium, de l'iridium, de l'osmium, du cuivre et du cobalt.

« Le palladium se situe entre 3000 $ et 4000 $ l'once. [...] C'est comme si on avait découvert trois onces d'or par tonne de roche. » — Une citation de François Dumas, chef des opérations pour St-Georges Éco-Mining et directeur de EVSX

François Dumas, chef des opérations pour la compagnie St-Georges Éco-Mining et directeur de EVSX, la filiale de recyclage de batteries, indique qu'il est trop tôt pour dire si tous ces métaux se trouvent dans un corridor continu sur le territoire étudié.

Mais si ça s'avère que les métaux sont entre les deux [parties du territoire étudiées], comme on dit en bon québécois, on est en business : on a un dépôt et, probablement, on a une mine , estime le chef des opérations qui souhaite toutefois rester prudent . Il y a encore du travail à faire , mentionne-t-il.

C'est donc ce qui sera vérifié en deuxième phase de l'étude du sol. On va faire des forages beaucoup plus profonds, et on va aussi étendre [le territoire].

Selon lui, de Blanc-Sablon jusqu'à Tadoussac, cette découverte pourrait être du jamais vu sur la Côte-Nord.

Le cratère de Manicouagan, surnommé l'oeil du Québec (archives) Photo : NASA

L'équipe de St-Georges Éco-Mining soupçonne que le cratère de Manicouagan possède un sol qui a été retravaillé sur le plan géologique avec l'impact du météore qui l'a causé. Il y a un phénomène géologique sur le territoire dans ce coin-là qui s'appelle la recristallisation, qui permet la séparation des métaux beaucoup plus facilement , explique François Dumas.

Métaux recherchés

Cette découverte pourrait être de classe mondiale, affirme François Dumas. Ce sont des métaux qui sont très recherchés et qui servent surtout pour les véhicules électriques, ainsi que pour l'électrification des transports de l'industrie.

Selon le chef des opérations, ces métaux peuvent aussi servir à la dépollution des industries polluantes.

« Ce sont à 100 % des métaux verts ou des métaux pour l'industrie verte. » — Une citation de François Dumas, chef des opérations pour St-Georges Éco-Mining et directeur de EVSX

Encore des années des études

On dit d'habitude que ça prend une vingtaine d'années et une centaine de millions de dollars pour faire une découverte, peu importe la taille de la découverte , met de l'avant François Dumas.

Cela fait plus d'une décennie que St-Georges Éco-Mining travaille sur ce projet. La moitié du chemin est faite, et un peu plus de 25 millions de dollars de dépensés , renchérit-il.

Le chef des opérations estime qu'entre 10 et 20 millions de dollars additionnels seront dépensés pour étendre le forage, en plus de 20 à 30 millions de dollars supplémentaires pour établir les types de ressources ainsi que leur quantité présente dans le sol.

Les prochaines années seront consacrées à continuer à étudier le sol, faire des études de préfaisabilité ainsi que des scénarios de production.