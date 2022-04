La Municipalité de Preissac poursuit ses efforts pour sécuriser la route 395

Le maire Donald Rheault sort encouragé d’une récente rencontre avec le ministère des Transports. Il estime avoir obtenu une bonne écoute sur les différents dossiers qui préoccupent son conseil municipal.

Selon lui, l’agrandissement de la zone de 50 km/h pour inclure le parc Émilien-Tancrède ne serait qu’une formalité. Une solution serait aussi à l’étude pour réduire la vitesse dans ce secteur.

On pourrait mettre des affiches dans le milieu du chemin, comme on en voit parfois ailleurs, pour faire ralentir les gens. La limite de vitesse est déjà à 50 km/h, mais elle n’est pas vraiment respectée et il y a une garderie dans ce secteur. Ces affiches seraient placées durant l’été. On a même proposé de mettre des sous pour en faire l’acquisition. Le Ministère doit nous revenir à ce sujet , souligne Donald Rheault.

Les élus preissacois souhaitent aussi sécuriser la sortie de leur écocentre, situé près du chemin Fontbonne dans une portion sinueuse et dénivelée de la 395, où la limite de vitesse est de 80 km/h.

Preissac aimerait sécuriser la sortie de l'écocentre de Preissac (à gauche) est située dans une courbe, sur le dessus d'une côte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Réduire à 80 km/h?

Preissac souhaite également réduire la vitesse dans le secteur du complexe minier LaRonde. Là aussi, des pistes de solution sont à l’étude. La demande conjointe avec la société minière était de réduire la limite de vitesse de 90 à 70 km/h, mais le MTQ se montrerait réticent à cette idée, qui créerait une zone de plus sur la route 395.

On parlait finalement de peut-être mettre ça à 80 km/h de la route 117 jusqu’au secteur Tancrède. C’est aussi à 80 km/h entre le secteur Tancrède et le secteur des rapides. Le Ministère s’est montré ouvert à étudier cette possibilité. Ce serait 80 km/h partout sauf dans les secteurs plus habités et ça tombe ensuite à 90 km/h entre Preissac et Amos , souligne Donald Rheault.

De nombreux travailleurs du complexe minier LaRonde utilisent la route 395 chaque jour. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Rappelons que des travaux d’asphaltage sur le tronçon de la 395 compris entre la route 117 et le pont Tancrède sont prévus cet été dans la programmation du ministère des Transports.

Pont en alternance?

La Municipalité de Preissac demande aussi au ministère des Transports de permettre la circulation en alternance de véhicules lourds sur le pont des Pionniers, qui est limité en charges.

On a beaucoup de lots intramunicipaux sur lesquels la MRC fait des coupes de bois. Et là, on doit faire un détour en passant par la traverse de La Motte. Ce n’est pas un chemin qui est fait pour ça et on vient d’investir 3 millions dans l’asphalte du chemin des Pêcheurs. On essaie de protéger notre investissement. Cet été, on fait aussi des travaux de rechargement en gravier sur 12 kilomètres de routes dans le secteur Vautrin et de l’autre côté du village. On veut permettre aux transporteurs de passer par le pont en alternance , fait valoir Donald Rheault.

Le pont des Pionners, qui permet à la route 395 d'enjamber la rivière Kinojévis entre Amos et Preissac, est limité en charges par le ministère des Transports. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce dernier a bon espoir d’obtenir l’aval du ministère des Transports, qui a demandé des précisions sur les moments de l’année où cette circulation en alternance serait nécessaire.