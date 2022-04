Un rapport accablant pour la SHA après une mort dans un centre de soins prolongés

Selon l’ombudsman, la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA n’a pas respecté les normes minimales de soins prescrites dans le guide provincial pour les centres de soins prolongés, en ne prodiguant pas les soins adéquats à une patiente morte trois jours après avoir fait une chute.

Le rapport indique que l’ombudsman a reçu 3811 plaintes en 2021, et que 188 d’entre elles concernaient la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA .

Dans son rapport, Mary McFadyen souligne une enquête sur une résidente en soins prolongés, à qui elle donne le pseudonyme de Sophia, qui était à risque de faire des chutes.

Elle est tombée de son lit dès sa première nuit et comme l’alarme de son lit avait sonné, le personnel l’a rapidement trouvée et aidée, selon le rapport.

Des éléments ont ensuite été ajoutés à son plan de soins pour prévenir d’autres chutes.

Mais quelques jours plus tard, Sophia a été trouvée sur le plancher de la salle de bain, sérieusement blessée et inconsciente. Elle a été transportée à l’hôpital et est morte trois jours plus tard.

Elle serait restée étendue sur le plancher pendant 45 minutes à une heure, selon les informations obtenues par l’ombudsman.

Selon l’ombudsman, la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA n’a pas réussi à mettre en œuvre le plan de soins de Sophia mis à jour après sa première chute.

Ce plan comportait certains éléments, tels que la mise en service d’une alarme quand elle était au lit, une protection pour ses hanches durant le jour, une sonnette à portée de sa main et une ronde de nuit aux deux heures. Des tableaux blancs installés dans sa chambre donnaient en outre des instructions au personnel pour programmer l’alarme et leur rappelaient de l’aider à aller aux toilettes deux fois par nuit.

Ses donneurs de soins n’ont pas pu dire à l’ombudsman si l’alarme s’était déclenchée cette nuit-là, ni si elle ne fonctionnait pas ou si elle avait été activée quand elle s’est mise au lit, selon le rapport de l’ombudsman.

Personne n’a confirmé que l'alarme était en bon état ou était programmée. Ils ne pouvaient pas non plus dire clairement combien de fois sa chambre avait été contrôlée durant la nuit , selon le rapport.

L’ombudsman n’a trouvé aucune information indiquant que l’état de Sophia avait été vérifié entre 20 h 30 et 3 h du matin, soit une période de 6 h 30.

L'ombudsman de la Saskatchewan Mary McFadyen Photo : Radio-Canada / Trent Peppler

On ne peut pas en être certain, mais il est probable qu’elle soit tombée en allant aux toilettes toute seule. Si l’alarme avait sonné et qu’un membre du personnel y avait répondu immédiatement, elle ne serait peut-être pas tombée du tout , a déclaré Mary McFadyen.

Son rapport indique également que le rapport d’incident rédigé par le personnel après la chute de Sophia n’a pas été rempli correctement et qu’il notait des informations non pertinentes en restant silencieux sur ce qui était important.

Par exemple, le rapport note comme non applicable le fait d'avoir ou non réglé l’alarme.

Le rapport d’incident indique que Sophia a eu un accident vasculaire cérébral, mais selon l’ombudsman, noter un accident vasculaire cérébral AVC comme un facteur ayant contribué à sa chute sans inclure d’information sur l’alarme est trompeur .

La Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA a attendu 15 jours pour informer le ministère de la Santé de la chute et de la mort de Sophia, alors que selon la loi elle aurait dû le faire au plus tard trois jours ouvrables après l’événement.

L’ombudsman a aussi trouvé des manquements dans l’analyse d’incident critique que la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA avait l'obligation de mener, notant que la personne assignée à cette tâche n’était pas formée pour l’accomplir.

Dans un courriel à CBC , la consultante en communication de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , Jocelyn Argue, affirme que l'Autorité de santé de la Saskatchewan prend au sérieux la sécurité et les enjeux liés aux soins des résidents.

Elle indique que l’équipe concernée par cet incident particulier a mis en place plusieurs améliorations , y compris des formations sur l’utilisation des alarmes de lits et sur la façon de faire les rondes de nuit.

Avec les informations de Yasmine Ghania