Les Québécois de plus en plus nombreux à consommer du cannabis

La proportion des consommateurs réguliers a augmenté entre 2018 et 2021, passant de 14 à 20 %, précise l’Institut de la statistique du Québec ISQ . Ces chiffres amènent les experts à conseiller la prudence.

« Quand on a un plus grand nombre de gens qui consomment du cannabis, évidemment on a un plus grand groupe de personnes qui pourraient éventuellement développer des problèmes, donc il ne faut pas banaliser, minimiser cette augmentation-là. » — Une citation de Le Dr Didier Jutras Aswad, psychiatre et chercheur au CHUM

Si les plus de 25 ans consomment davantage depuis 2018, ce n’est pas le cas des jeunes de 15 à 17 ans. Ils étaient 22 % de consommateurs en 2018, contre 19 % en 2021.

Cela pourrait s’expliquer en partie par la pandémie, selon Jean-Sébastien Fallu, professeur à l’École de psychoéducation de l'Université de Montréal.

« Il y en a peut-être qui étaient isolés alors qu'ils étaient le type de personnes à consommer dans des cercles sociaux. » — Une citation de Sébastien Fallu, professeur à l’École de psychoéducation de l'Université de Montréal

M. Fallu relativise cette diminution, qu’il qualifie néanmoins de rassurante .

En 2021, près de 72 % des consommateurs ont déclaré ne pas avoir modifié leur consommation en raison de la pandémie de COVID-19, alors que 24 % disent l’avoir augmentée et que 3,7 % disent l’avoir diminuée.

Les habitudes de consommation ont changé

Produits comestibles de cannabis Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

S’il est vrai que fumer demeure la méthode la plus courante pour consommer du cannabis, davantage de personnes se tournent vers une consommation orale depuis la légalisation de cette substance, en le mangeant, en le buvant, en l’ingérant sous la forme d’une capsule ou de gouttes orales, en le vapotant ou en le vaporisant .

L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec ISQ révèle également que 70 % des consommateurs affirment s'être approvisionnés à la Société québécoise du cannabis (SQDC) dans la dernière année.

En revanche, ils sont de moins en moins nombreux à se procurer du cannabis auprès d'un fournisseur illégal. Leur proportion est passée de 32 % en 2018 à 11 % en 2021.

Les consommateurs sont aussi mieux informés sur le produit.

Une plus grande proportion de gens rapportent connaître le contenu de ce qu'ils consomment pour ce qui est du THC et du CBD, ce qui facilite une consommation de produits de qualité contrôlée , mentionne le Dr Jutras Aswad.

Par ailleurs, la perception à l’égard du cannabis semble avoir changé. Quelque 63 % de Québécois pensent qu’il est socialement acceptable de consommer occasionnellement du cannabis à des fins non médicales. Cette proportion a augmenté depuis 2018 [48 %].

Les 15 -17 ans et les 55 ans et plus sont plus nombreux en proportion que les personnes des autres groupes d’âge à estimer que la consommation occasionnelle de cannabis est tout à fait ou plutôt inacceptable.

Plus de 60 % des Québécois considèrent comme socialement acceptable le fait de prendre du cannabis. C'est ce qui expliquerait que les gens confient plus facilement qu'avant en consommer.

L’Institut de la statistique du Québec ISQ précise que la collecte de données s’est déroulée du 8 février au 27 juin 2021. Au total, 14 034 personnes ont rempli le questionnaire, ce qui correspond à un taux de réponse pondéré de 59 %. Le taux varie entre 46 % et 62 % selon la tranche d’âge.

Avec les informations d'Aimée Lemieux