Le nouveau 3e lien bien accueilli par les gens d’affaires

Le gouvernement Legault propose un projet plus modeste. Il comprend deux tunnels de plus petite taille et quatre voies au lieu de six. Une voie serait réservée au transport en commun aux heures de pointe.

François Bonnardel lors de la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Le vice-président d’ameublement Tanguay faisait partie, en mai dernier, d’un collectif de 167 acteurs économiques de la région de Québec signataires d’une lettre ouverte en appui au Réseau express de la Capitale (REC). Le 3e lien en est la pierre angulaire.

Besoin criant

Jacques Tanguay souligne encore aujourd’hui l’importance que le nouveau lien entre Québec et Lévis se réalise rapidement.

Le besoin est criant. Je vais laisser aux spécialistes le choix du format. Moi, je n'appelle pas ça un troisième lien, mais plutôt un deuxième lien. Actuellement, c'est difficile pour le transport de marchandises notamment. Pour l'avenir c'est absolument nécessaire. Ça presse , lance Jacques Tanguay.

Coûts plus acceptables

Les chambres de commerce de Québec et de Lévis saluent également le projet, dont les coûts ont été réduits. Ils sont maintenant évalués à 6,5 milliards de dollars. Les gens d'affaires croient que la réduction de la facture favorisera l'adhésion de la population au projet.

Nous saluons la décision du gouvernement de réduire les coûts de ce grand projet porteur et nous espérons que les prochaines étapes s'enchaînent rapidement afin d’amorcer les travaux sans délai supplémentaire , affirme la vice-présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis, Marie-Josée Morency.

Une enseigne «Nous embauchons» dans la fenêtre d'une entreprise. (archives) Photo : Radio-Canada

Recrutement et développement

Pour les acteurs du secteur économique, le troisième lien va favoriser le recrutement de travailleurs, dans une région où la pénurie de main-d'œuvre est majeure.

On a de grandes entreprises chez nous, que ce soit IPL, Prévost, Volvo, Exceldor, Olymel, ou Teknion. Elles ont de grands besoins. Ce serait d'avoir accès à un bassin de population et de main-d'oeuvre encore plus grand , estime le directeur général de Développement économique Bellechasse, Alain Vallières.

C'est un projet qui date de plusieurs années. C'est une vision de développement économique pour toute la région de Québec. J'espère qu'il va se réaliser et le plus tôt sera le mieux , ajoute le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois.

Le maire de Québec Bruno Marchand (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Étalement urbain

Le maire de Québec, Bruno Marchand, craint que le troisième lien favorise l’étalement urbain et réclame des mesures pour le freiner.

Des propos qui font bondir Alain Vallières. Il rappelle que des mécanismes existent déjà pour limiter l’étalement urbain et que la Commission de protection du territoire agricole exerce une surveillance.

On ne parle pas ici d'un étalement urbain sauvage. Est-ce qu'on est en train de dire que les entreprises dans les milieux plus ruraux, on doit leur dire parce que vous risquez de provoquer l'agrandissement du périmètre urbain, vous devrez déménager en ville? Hors de la ville point de salut, il faudrait changer le discours un peu , lance Alain Vallières.

L’homme d’affaires et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec. Photo : Radio-Canada

Pas le meilleur projet

L’homme d’affaires et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, est aussi d’avis qu’un troisième lien doit être construit.

Par contre, il n’est pas convaincu que le projet présenté par la Coalition avenir Québec CAQ soit le meilleur.

C’est certain qu’il doit y avoir quelque chose. Par contre, je ne suis pas certain que le tunnel soit la seule et meilleure solution. Il y en aurait possiblement de plus intéressantes, avec plus de transport en commun , mentionne Pierre Dolbec.

Il craint que le trafic lourd en provenance de l’est affecte la fluidité de la circulation à Québec , en plus d'endommager une plus grande partie du réseau routier.

Dépassements de coûts

Pierre Dolbec se dit persuadé qu’il y aura des dépassements de coûts.

D’ici le temps que le projet se fasse, je suis convaincu que les coûts vont exploser. Il y a déjà des hausses prévues pour le tramway. Si on fait le parallèle avec la rénovation d’une maison, c’est pareil. Il y a toujours des imprévus, des surprises , explique-t-il.

Plusieurs inconnues demeurent concernant le projet, dont entre autres les endroits et la façon dont seront aménagées les entrées et sorties des tunnels.

Des gens d’affaires et des élus de Chaudière-Appalaches comptent rencontrer des responsables du projet, sous peu, afin d’obtenir des réponses à ces questions.