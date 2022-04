COVID-19 : l’Abitibi-Témiscamingue atteint la barre des 100 décès

Entre mars 2020 et le début décembre 2021, 13 décès avaient été enregistrés en Abitibi-Témiscamingue.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) rapporte que 83 % des décès en lien avec la COVID depuis le 5 décembre sont des personnes qui étaient âgées de 70 ans et plus.

L’organisation rappelle que c’est le groupe le plus susceptible d'avoir des maladies graves et d’en décéder .

Parmi les 87 derniers décès, 50 % des personnes vivaient dans des milieux d’hébergement comme des CHSLD, des résidences privées pour aînés (RPA) ou dans une ressource intermédiaire qui accueillent des aînés.

Les décès liés à la COVID-19 sont calculés de différentes façons selon les provinces et les pays.

Au Québec, pour qu'un décès soit comptabilisé dans le bilan officiel, la COVID-19 (confirmée par laboratoire ou par lien épidémiologique) doit avoir contribué au décès. Elle peut avoir été la cause principale ou secondaire du décès. Les patients atteints de la COVID-19 qui meurent de façon violente (accident, suicide, homicide) ne sont pas comptabilisés dans le bilan officiel de décès , peut-on lire sur le site web de l’Institut national de santé publique du Québec.

Des rassemblements permis à Pâques

L'épidémiologiste, la Dre Rima Machouf était l’invitée de l'émission Des matins en or jeudi pour parler des rassemblements prévus pour le congé Pascal.

Avisez les gens que s’ils ont des symptômes ce n’est pas une bonne idée de se présenter au rassemblement familial. C’est bien de se tester s’ils ont eu un contact à risque. On se réunit en famille donc les grands-parents aussi sont là, des personnes fragiles sont là. Des personnes qui vont peut-être en souffrir plus que nous vont être présentes à ce rassemblement et l’idée est de se voir, pas de se faire du tort. Essayons d’être prudents dans la mesure où on peut , a-t-elle dit.

Jeudi, le CISSS-AT indiquait que 39 personnes étaient hospitalisées. Quatre patients étaient traités dans une unité de soins intensifs de la région. Un nouveau bilan régional sera transmis par l'organisation mardi.