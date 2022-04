Des œufs de Pâques ukrainiens pour montrer sa résilience

Un atelier de décoration d'œufs de Pâques ukrainiens, ou pysanky, qui s'est tenu à Thunder Bay plus tôt ce mois-ci, avait une signification particulière pour les participants, surtout en raison de la guerre qui fait rage en Ukraine.

L'activité permet habituellement d’amasser des fonds pour un groupe de danse ukrainienne de cette ville du Nord-Ouest ontarien, mais cette année l’argent recueilli est plutôt destiné aux efforts humanitaires en Ukraine.

Cathy Paroschy-Harris, une des organisatrices de l’atelier, raconte que des bénévoles ont préparé du pain paska, une recette traditionnelle ukrainienne, tard dans la nuit précédente, dont la vente participera à la levée de fonds.

Pendant l'atelier, l’odeur du pain ukrainien se mélangeait avec celle du café et de chandelles fraîchement éteintes.

Des participants portaient des chandails où il est écrit We Stand With Ukraine , alors que d’autres arboraient un ruban bleu et jaune sur leur poitrine.

Lors de l’atelier, alors qu'ils étaient installés autour de tables illuminées par des chandelles, certains participants discutaient alors que d’autres se concentraient sur leur œuvre d’art. Photo : CBC/Olivia Levesque

Il y a encore beaucoup de craintes et d'incrédulité à certains égards , note Walter Warywoda, président de la branche de Thunder Bay de la Ligue des Ukrainiens-Canadiens.

« Mais on essaie de célébrer les fêtes religieuses comme Pâques, comme on le ferait normalement » — Une citation de Walter Warywoda, président de la branche de Thunder Bay de la ligue des Ukrainiens-Canadiens

L’art du pysanka existe depuis des siècles et utilise une méthode traditionnelle pour écrire sur les œufs avec de la cire d’abeille fondue.

Les pyzanky sont des oeufs colorés selon une tradition polonaise et ukrainienne. Ceux-ci ont été exposés à l'église catholique ukrainienne de Thunder Bay ce mois-ci. Photo : CBC/Olivia Levesque

La cire protège les couleurs des œufs pendant qu'ils reposent dans des bains de teinture. Le processus est ensuite répété, créant des couches superposées.

C’est une méthode que Karling Draper a perfectionnée au fil des ans, et elle montre maintenant aux autres comment faire lors de l'activité annuelle.

Karling Draper, qui crée des pysanky depuis des années, est fière de montrer aux autres cette forme d'art, qui lui permet de se sentir plus proche de ses origines. Photo : CBC/Olivia Levesque

Cathy Paroschy-Harris affirme que le partage de la culture, incluant l’art et la cuisine, permet de mieux comprendre les autres et de les respecter.

Mmes Draper et Paroschy-Harris croient que décorer les œufs cette année est particulièrement important alors que l’Ukraine et sa culture sont attaquées.

Ils resteront intacts pour toujours si vous en prenez soin correctement et [...] il existe une légende qui dit que tant que nous écrivons des pysanky, le mal restera éloigné de nos terres , explique Mme Draper.

Une histoire de famille

Tu obtiens une œuvre d’art "magique" assure Cathy Paroschy-Harris pendant qu’elle ajoute de la cire d’abeille sur un pysanka.

Mme Paroschy-Harris raconte que cette tradition annuelle a toujours été spéciale pour elle, mais cette année l’événement lui a fait vivre beaucoup d’émotions.

« Ma mère est décédée récemment, et sa dernière volonté avant de partir — elle était dans un foyer de soins de longue durée — elle a demandé à ma sœur et moi de faire des pysanky pour tout le personnel. » — Une citation de Cathy Paroschy-Harris