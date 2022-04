[REGARDS] Chantal Charest : prendre parole pour les autres victimes d’agression sexuelle

« Il y a comme un leitmotiv qui m'habite depuis un certain temps : je n'ai pas brisé le silence pour me taire. J'ai un besoin de prise de parole. »

Il y a une quarantaine d'années, j'ai été victime d'agression et d'abus sexuels de la part d'une personne de mon entourage. Ça s'est fait sur une assez longue période. J'arrive à identifier le début des agressions, j'ai environ 9 ans. Dans mon histoire, je subis ces agressions jusqu'à l'âge de 15 ans.

Il y a une escalade. Ça a commencé par des gestes de masturbation. Il y a eu des fellations. Ça s'est terminé par des éjaculations sur ma vulve. Ça c'est fait sur plusieurs années. J’ai subi plusieurs agressions. Ce n’est pas l’histoire d’un événement. Il y a quelque chose qui s’est incrusté.

J'ai vécu ça complètement seule. Je n'en ai jamais parlé. Il y a vraiment une honte qui t'habite comme enfant puisque c'est une personne avec laquelle tu es en lien, qui a une signification pour tes proches. Il y a un lien de confiance qui est là. Comme enfant, tu n'arrives pas à bien comprendre, ce que sont les abus. Tu vis ça comme si tu étais responsable.

J'avais peur que mes parents sachent. Je portais cette réalité-là.

Faire face à son agresseur

En 2008, je vis une rupture amoureuse et ça m’amène dans un espace qui est très souffrant. J’entreprends une psychothérapie et j’en viens à la conclusion que je dois rencontrer mon agresseur. Il fallait absolument que je fasse ça.

Je l'ai fait venir chez moi. Je souhaitais prendre parole. Je souhaitais lui nommer ce que j’avais vécu. C’était surtout ça. Il s’est assis chez moi dans ma cuisine. Je lui ai dit : est-ce que tu sais pourquoi je te rencontre? Il m’a dit : "pour une histoire de quand on était jeunes?" J’ai dit : "non, quand moi j’étais jeune".

Il n'a pas nié. Quand j’ai vu que ce n’était pas dans ma tête, parce que pendant 40 ans c’était dans ma tête. Je n’ai pas de souvenir photo de ça. Personne ne peut me faire le récit de ce que j’ai vécu, sinon lui et moi. Quand j’ai vu, après quelques minutes, qu’il savait de quoi je parlais, ça m’a mis en colère et ça m’a soulagé.

Il aura fallu deux ans entre le moment où Chantal Charest a porté plainte à la police et celui où le procès de son agresseur s'est déroulé. Malgré cette longue attente, elle croit que le processus judiciaire en vaut la peine. Photo : Radio-Canada / Annick Sauvé

Se réapproprier son identité

La particularité dans mon dossier, c'est que l'identité de mon agresseur est protégée parce que les faits se sont produits quand il était mineur. Je suis capable de vivre avec ça. Je comprends que l'on devait protéger mon identité parce que j'étais la victime. Lors du procès, j'ai demandé au juge de me réapproprier mon identité et de pouvoir en parler à visage découvert lorsque j'en ressentirai le besoin. Chose qui m'a été accordée.

J'ai envie de croire que le processus judiciaire est un processus qui en vaut la peine. Le juge a reconnu mon agresseur coupable des chefs d’accusation [qui pesaient contre lui] de quand il était mineur. Il a été acquitté, pour une raison de doute raisonnable, des agressions de lorsqu’il était majeur. Ça a été ça le verdict.

Je vais comment? Je vais mieux. Je vais mieux. C’est un processus qui n’est pas facile. Je suis, par contre, très fière de la démarche que j’ai faite et d’avoir été jusqu’au bout. J’ai envie, ça commence à prendre un chemin, celui de reconnaître mon courage et d’en être fière. Je suis fière de moi.

Pendant 40 ans, les durs souvenirs des agressions prennent place dans la tête de Chantal Charest. Aujourd'hui, elle est plus que fière du chemin parcouru. Photo : Radio-Canada / Annick Sauvé