Ruptures de services au Témiscamingue : les agences de placement montrées du doigt

Une nouvelle découverture temporaire touche le service d’obstétrique à l’Hôpital de Ville-Marie jusqu'à lundi 8 heures. Puis, l'urgence du secteur Témiscamingue-Kipawa sera fermée ce vendredi dès 19 h 30 et jusqu'à 7 h 30 samedi matin.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux dépense chaque année plus d’argent pour les employés de ces agences. Un montant de plus de 50 M$ a été dépensé en 2020-2021 et ce chiffre sera encore plus élevé 2021-2022.

Cette facture pour de la main-d'oeuvre indépendante à l'hôpital Témiscaming-Kipawa montre que certains employés sont payés à 130,50 $ de l'heure. Photo : gracieuseté

La préfète de la MRC du Témiscamingue Claire Bolduc est déçue de constater à nouveau 2 ruptures de services en santé sur son territoire.

Elle dit comprendre le contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais déplore le fait que nos services reposent sur de la main-d'œuvre provenant d'agences de placement.

D'une part, on dépend carrément de ces personnes-là pour garantir et assurer les services et le peu de contrôle que les organisations, les gestionnaires ont sur le choix et les décisions de cette main-d'œuvre. C'est regrettable, car il n'y a pas de constance de services qui peut être garantie au niveau de la population , explique-t-elle.

Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Lors de l’annonce de la fermeture temporaire de l’urgence de Témiscaming, Le CISSS-AT attribuait d’ailleurs les raisons de cette rupture à la pénurie de ressource infirmière et au désistement de ressources infirmières issues d’agences privées .

Claire Bolduc, qui rappelle que ces employés coûtent aussi beaucoup plus cher, assure avoir des attentes importantes à cet égard dans la refonte du système de la santé annoncée par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Elle réitère la demande de la MRC de récupérer la gouvernance locale afin de contribuer à solidifier les équipes localement.

Le syndicat réclame au ministre Dufour d’intervenir

Face à ces ruptures de services répétées, le président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) Jean-Sébastien Blais demande au ministre régional Pierre Dufour de prendre la situation en main.

Il y en a plus de solutions pour la région. C’est au politique d’agir. Nous à la FIQ-SISSAT on lance un ultimatum à Pierre Dufour. Il est temps qu’il prenne son rôle de ministre régional, sinon aux prochaines élections les gens vont s’en rappeler , affirme le président.

Jean-Sébastien Blais, président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Gracieuseté/FIQ

« L’Abitibi-Témiscamingue est en danger en ce moment. » — Une citation de Jean-Sébastien Blais, président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue

Jean-Sébastien Blais croit que le CISSS-AT ne devrait pas se fier sur la main-d'œuvre indépendante pour combler ses besoins de personnel.

On le sait, il n’y a rien de moins fiable dans le réseau public que la main-d'œuvre indépendante. On nous a indiqué au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue que ça risque d’arriver à nouveau, des ruptures de services aux deux semaines si l’on ne peut pas embaucher. C’est difficile de trouver de la main-d'œuvre indépendante qui veut aller à Témiscaming-Kipawa.

Rappelons qu'une rupture de services au département d'obstétrique de Ville-Marie a duré près de huit mois l'année dernière.