1,2 M$ pour améliorer l’Aérodrome Lac-Saint-Jean

Québec octroie 1,2 million de dollars à l’Aérodrome Lac-Saint-Jean, situé à Saint-Félicien, afin d’améliorer et de mettre à niveau les installations.

Le montant, qui provient du Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, permettra entre autres de construire un hangar et une nouvelle aérogare. Le tablier destiné aux avions sera refait, de même que le stationnement. Des clôtures seront aussi ajoutées, une station météo sera achetée et du matériel de communication viendra s’ajouter aux équipements.

« Le projet vise plusieurs travaux qui ont un impact majeur sur l’efficacité, la sécurité et le potentiel de développement de l’aérodrome. » — Une citation de Nancy Guillemette, députée de Roberval

Une conférence de presse a eu lieu sur le site de l'aéroport pour dévoiler l'offre du gouvernement du Québec. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Depuis 2014, l’équipe qui gère l’aérodrome a déjà investi plus de 3 millions de dollars pour améliorer l’endroit et l’organisation. Cette nouvelle aide financière permettra de poursuivre sur la même lancée.

« Cet investissement est primordial pour notre développement et pour la suite. Un équipement aéroportuaire en bon état est un levier de croissance économique important pour tout notre secteur. » — Une citation de Luc Gibbons, président de la Régie intermunicipale de l'Aérodrome Lac-Saint-Jean et maire de Saint-Félicien

L'aide financière permettra entre autres d'améliorer le tablier destiné aux avions. Photo : Radio-Canada

Formation de pilote

L’aéroport se dote aussi d’une école de pilotage. Les cours viennent d’ailleurs de commencer. Ils sont dispensés par un chef instructeur. Le programme de formation s’adresse particulièrement aux pilotes privés et de loisirs.

L'Aérodrome Lac-Saint-Jean est géré par une régie intermunicipale. Photo : Radio-Canada

L’Aérodrome Lac-Saint-Jean est la propriété des villes de Normandin, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. Il est notamment utilisé pour les transports médicaux d’urgence et par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies.

Fait à noter, la grande production de bleuets dans le secteur et le rendement des bleuetières contribuent à la pérennité de l’aéroport et aux opérations grâce aux revenus qui en découlent.