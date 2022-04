La deuxième vie de l’église Saint-Jean-Baptiste reste à définir

Quel renouveau pour l’église Saint-Jean-Baptiste? La question est laissée en suspens depuis des années et la réponse se fait attendre. Le diocèse de Québec espère toujours un avenir radieux pour l’édifice.

Cela fait sept ans que les portes de l’église Saint-Jean-Baptiste sont closes et depuis novembre, les grilles qui mènent à l’entrée principale ont été fermées à clé. Plus que jamais, le bâtiment religieux apparaît loin de ses fidèles, et inaccessible.

C’est à la demande de notre assureur que nous avons mis ces clôtures. Pour prévenir tout accident , explique André Bernier, le directeur général de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.

Jusqu’à l’automne dernier, les discussions allaient bon train en vue d’une acquisition de l’église par la Ville de Québec. En septembre, la candidate Marie-Josée Savard en avait fait une promesse de campagne.

Les élections de novembre ont porté Bruno Marchand à la tête de la mairie, et le dossier n’est pas mort, nous garantit-on.

Des concerts dans la nef?

La réflexion sur l’avenir de l’église est en cours et l’acquisition du bâtiment par la Ville est un élément de cette réflexion. Aucune décision n’a été prise sur le sujet , indique le service communication de la Ville, avant de poursuivre.

Pour ce qui est des projets potentiels, l’Institut canadien de Québec poursuit son travail d'analyse. L’élue responsable du dossier, Mélissa Coulombe-Leduc, est en lien avec les acteurs du milieu pour ce projet.

Le vicaire général du diocèse de Québec, Mario Duchesne, se souvient que des organismes à but non lucratif et des groupes communautaires avaient manifesté de l’intérêt pour s’installer ou organiser des activités dans l’église. Ce qui lui semble être une bonne idée.

Le vicaire général du diocèse de Québec, Mario Duchesne, pense que redonner vie à l'église Saint-Jean-Baptiste revaloriserait le secteur de la rue Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La nef est un bel espace pour des événements importants, comme des concerts , considère Mario Duchesne.

Une chose est sûre, l’église Saint-Jean-Baptiste ne redeviendra pas un lieu de culte et l’homme de foi réitère l’intention du diocèse de la céder au prix symbolique de 1 $ s’il y a un projet viable derrière .

Des travaux sont nécessaires

Du reste, le bâtiment continue de peser lourd pour la paroisse, contrainte de l’entretenir. L’édifice est en bon état, il est solide , assure André Bernier.

Néanmoins, il n’échappe pas à l’usure du temps. L’église a besoin de réparations. Il faudrait faire des travaux de maçonnerie , ajoute le directeur général.

Pour parer au plus pressé, la fabrique de la paroisse a publié début mars un appel d’offres. Les soumissionnaires ont jusqu’au 22 avril pour déposer leur dossier.

On espère en recevoir à des prix raisonnables. Malheureusement, ça ne se bouscule pas au portillon , regrette André Bernier.