L’opération de déglaçage est terminée sur la rivière Ristigouche

L’aéroglisseur Sipu Muin, qui joue un rôle essentiel pour prévenir les inondations au Québec, est arrivé samedi dernier sur les eaux de la rivière. Il est généralement utilisé pour déglacer les rivières et les battures le long du Saint-Laurent.

L’an dernier, huit maisons avaient été isolées en raison de la montée des eaux provoquée par un embâcle qui s’était formé à l’embouchure de la rivière Ristigouche et Matapédia.

En entrevue à l'émission Au cœur du monde, la mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, a affirmé que l’opération s’est bien déroulée. C’était moins compliqué que les années passées. Cette année, le couvert de glace était lisse, sans amas de glaçons en dessous de la glace. Donc c’était plus facile à casser , explique-t-elle.

La Garde côtière a par ailleurs tenu une conférence de presse sur la page Facebook de la municipalité de Matapédia pour expliquer comment l’aéroglisseur procédait lors d’opérations de déglaçage des rivières.

On trouvait ça important que l’ensemble des intervenants et de la population comprenne la même chose , rapporte la mairesse.

Qui plus est, la mairesse de la Matapédia ajoute que des citoyens assurent une surveillance continue de la rivière Ristigouche. Elle espère éviter que la municipalité soit inondée ce printemps.

Il y a beaucoup de petits mouvements de glace, mais ça se passe bien. La fonte des glaces est assez lente, il n’y a pas trop d’eau, pas trop de pluie et il ne fait pas trop chaud non plus. On continue à s’assurer de la sécurité des gens , dit-elle.