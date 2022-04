Sortie en règle de la mairesse de Nicolet envers le ministre de l’Environnement

Puisque 87 % des revenus de Nicolet proviennent de l’impôt foncier, la municipalité est forcée de créer continuellement de la richesse en bâtissant de nouvelles infrastructures, affirme la mairesse. Ainsi, les décisions sont difficiles à prendre, car la protection de l'environnement et le développement économique sont mis en opposition.

Quand on veut protéger des milieux humides ou garder des boisés, ce sont des coûts que la Ville doit assumer et des revenus dont elle se prive. C’est une incohérence, une roue sans fin, et c’est à cause de ça qu’on est là où on est aujourd’hui. On doit être capables de protéger ce qu’on veut sans avoir à payer un prix important , soutient Geneviève Dubois.

Début du widget . Passer le widget? 2022 04 13 Lettre Ouverte Geneviève Dubois by Radio-Canada on Scribd Fin du widget . Retour au début du widget?

Elle souhaite que la structure foncière des municipalités soit révisée parce que les villes sont des acteurs clés pour lutter contre les changements climatiques, peut-on lire dans le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC).

Les maires de Trois-Rivières et de Shawinigan ont donné leur appui à la démarche de Geneviève Dubois.

Lettre ouverte en réaction aux propos de Benoît Charette

Au début du mois d'avril, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, a affirmé que le Québec ne pouvait pas hausser ses cibles climatiques.

C’est cette déclaration du ministre québécois qui a motivé Geneviève Dubois à publier son plaidoyer. Ça me dépasse qu’un ministre, la personne censée nous inspirer, nous amener à nous transformer, nous inciter à travailler en collaboration, nous dise qu’on n’y arrivera pas. Ça me décourage , confie la mairesse.

« Si le ministre ne voit pas comment il peut y arriver, quelqu’un d’autre pourrait faire son travail. » — Une citation de Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet