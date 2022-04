Des infrastructures municipales chauffées à la biomasse dans la Matapédia

Plusieurs municipalités de la vallée de la Matapédia ont fait le choix de délaisser les combustibles fossiles en faveur de la biomasse forestière. Cette façon de chauffer les gros bâtiments avait perdu en popularité depuis quelques années. Mais avec la hausse du coût du pétrole et le retour des subventions du gouvernement, ce mode de chauffage est dorénavant plus prisé.

À Sayabec, la Municipalité a investi un peu plus de 250 000 dollars pour installer une chaudière à chauffage à la biomasse et délaisser le propane et le mazout. Ce système chauffe désormais l’hôtel de ville, l’école primaire, l’église et le presbytère.

Chauffer à la biomasse consiste à brûler les résidus de coupes forestières pour créer de la chaleur. Ce mode de chauffage permet à Sayabec d'enregistrer des économies de près de 40 000 dollars sur trois ans.

D'ici la fin de l'été, Marcel Belzile agrandira l’entrepôt de stockage et le réseau de distribution de chaleur au centre sportif et au garage municipal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Au moment où on se parle, on a un différentiel de pratiquement trois fois entre le coût de l’énergie biomasse et le coût du mazout. Et ça risque de s'accentuer si le prix de l’essence et du mazout continue de grimper , avertit le maire de Sayabec, Marcel Belzile.

En plus de permettre des économies, le maire de la municipalité se félicite de participer à la solution environnementale. On a de l’énergie verte, on fait de l’économie circulaire , souligne-t-il.

Le maire a décidé, d'ici la fin de l'été, d’agrandir l’entrepôt de stockage et d’étendre le réseau de distribution de chaleur à deux bâtiments supplémentaires : le centre sportif et le garage municipal.

Valoriser une ressource régionale

Le maire de Saint-Cléophas a, lui aussi, choisi d’investir dans une chaudière à biomasse. Au total, quatre bâtiments sont reliés au réseau de distribution de la chaleur qui fonctionne depuis cet automne.

Même s’il ne connaît pas encore les économies réalisées grâce au chauffage à la biomasse forestière, le maire du village, Jean-Paul Bélanger, est convaincu que les économies seront au rendez-vous.

Jean-Paul Bélanger a choisi d’investir dans une chaudière à biomasse qui chauffe quatre bâtiments municipaux depuis l'automne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De plus, il se félicite de ce choix écologique qui permet de valoriser des ressources régionales. C’est une ressource naturelle, qui est dans notre milieu. La Matapédia, nous sommes forestiers, c’était un point qui a penché la balance , précise-t-il.

Au total, la Municipalité a investi environ 200 000 dollars pour opérer la transition entre le chauffage au mazout et à la biomasse. Pour opérer ce changement, elle s’est entourée de l’expertise de Renaud Savard, président-directeur général de l’entreprise PMI conseil. Son expertise a permis à Saint-Cléophas de profiter de subventions gouvernementales pour concrétiser le projet.

D’après Renaud Savard, la demande est de plus en plus présente parmi la population québécoise. Les gens commencent à avoir des questionnements sur leur empreinte environnementale , note-t-il.

Il constate aussi que l’explosion du coût des combustibles fossiles a rendu la biomasse encore plus attrayante.

Si on opère avec une chaudière au mazout, ça nous coûte 20 cents le kilowattheure à produire. Avec la biomasse, on est inférieur à 7 cents. Ces cents de différence vont directement dans les poches des contribuables , calcule Renaud Savard.

Renaud Savard aide les entreprises et les institutions municipales à élaborer des projets pour remplacer les énergies fossiles. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Toutefois, l’expert considère que l’un des principaux freins aux nouveaux projets, c’est l’investissement important pour l’achat des chaudières. Depuis 2016, Québec a bonifié son aide financière, relançant ainsi l’intérêt de la population.

L'organisme Vision biomasse Québec compte 89 réseaux comme ceux de Sayabec et Saint-Cléophas. Le tiers se trouve dans l’Est-du-Québec.

L'objectif de l’organisme vise à substituer, chaque année, 400 millions de litres de combustibles fossiles à de la biomasse.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes